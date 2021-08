Rodobens abre matrículas para programa de trainee

A Rodobens, empresa que possui um ecossistema único de distribuição e um amplo portfólio de serviços financeiros, acaba de abrir inscrições para seu programa de trainee 2022. Com vagas para São José do Rio Preto e São Paulo, no interior e capital paulista, respectivamente, o programa tem duração de 12 meses e remuneração inicial de R$ 6,5 mil ao mês.

Poderão participar novos talentos recém-formados entre julho de 2019 e dezembro de 2021, em qualquer curso de graduação, com perfil multifuncional e genuíno interesse em desenvolver habilidades de gestão. Isso porque, os selecionados atuarão em diversas áreas da organização e terão livre acesso à ferramentas para a preparação e formação de uma carreira desafiadora e diferenciada numa empresa com inúmeras oportunidades internas e perspectivas de crescimento.

Ainda, os novos talentos terão a oportunidade de participar de projetos estratégicos de alto impacto para o negócio e contarão com suporte de profissionais altamente qualificados e acompanhamento permanente da alta direção.

Assim, muito além da capacitação técnica, a empresa busca profissionais com espírito empreendedor, pensamento crítico e analítico, que estejam conectados a um ambiente de inovação e busquem desafios, conquistas e desenvolvimento profissional constantemente.

Além da remuneração, os trainees terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, programas de qualidade de vida, entre outros. Ao final do programa, o trainee melhor avaliado será reconhecido com um curso em uma instituição no exterior.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://trainee.rodobens.com.br para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro.

A seleção será dividida em etapas, sendo: seleção dos currículos, teste de lógica, assessment de competências, Fit Cultural MindSight, entrevista gravada, dinâmica de grupo online, case online e banca online com diretores e presidente da empresa.