UEMS ofertará mais de 2,3 mil vagas no Vestibular e no SiSU 2022

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) informou o número de vagas ofertadas para ingresso de novos alunos em 2022. De acordo com a universidade, a oferta será de mais de 2.300 vagas em cursos de graduação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UEMS aprovou a proposta de oferta de vagas em reunião realizada na última quarta-feira, dia 4 de agosto.

SiSU, Vestibular e PSP

Metade das vagas será para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e outra metade será para o Vestibular feito pela instituição no próximo ano. De acordo com a UEMS, caso haja vagas remanescentes do SiSU e do Vestibular, a universidade irá realizar o Processo Seletivo Permanente (PSP) para o preenchimento.

O PSP é feito a partir das notas obtidas pelos candidatos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, se necessário, a UEMS avalia também o histórico escolar do candidato referente ao ensino médio.

As vagas são distribuídas em 50 cursos de graduação da UEMS. Estão inclusas as novas graduações da universidade: Agronomia, em Novo Mundo, Sistemas de Informação, em Nova Andradina, Agronomia, em Maracaju e, por fim, Tecnologia em Logística, que ficam em Jardim.

Confira mais detalhes no site da UEMS.

