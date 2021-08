UPE prorroga inscrições do SSA 2022

A Universidade de Pernambuco (UPE) prorrogou o período de inscrição do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022 até o dia 31 de agosto. Anteriormente, as inscrições seriam encerradas no dia último dia 19, mas a instituição estendeu o prazo.

As inscrições devem ser feitas via internet, por meio do site do Processo de Ingresso da UPE. O período para a realização do procedimento foi aberto no dia 19 de julho.

Com a prorrogação das inscrições, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 3 de setembro. O valor da taxa de inscrição de cada uma das fases do SSA 2022 (1ª, 2ª e 3ª) é de R$ 110, e prazo para o pagamento é 23 de agosto.

Estão liberados de realizar o pagamento da taxa os candidatos que receberam o benefício da isenção. A UPE recebeu os pedidos de isenção entre os dias 19 e 23 de julho, tendo divulgado o resultado em 2 de agosto.

Provas e resultados do SSA

Você Pode Gostar Também:

A UPE manteve as demais datas do processo seletivo seriado. Desse modo, as provas de todas as etapas serão aplicadas em dezembro:

1ª fase: 5 e 12 de dezembro (manhã);

2ª fase: 5 e 12 de dezembro (tarde);

3ª fase: 19 e 20 de dezembro (manhã).

De acordo com o edital, a oferta de vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022 é de 1.740 vagas em cursos de graduação. Das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A UPE deve liberar o do resultado da 3ª fase no dia 4 de março, enquanto a divulgação das notas do SSA 1 e 2 está prevista para o dia 8 de abril.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UFS abre o período de inscrição para as vagas remanescentes.