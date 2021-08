URCA convoca candidatos aprovados no Vestibular 2021

A Universidade Regional do Cariri (URCA) divulgou o resultado final do Vestibular 2021 para os campi de Crato, Campos Sales, Juazeiro do Norte e Missão Velha. Desse modo, a lista de convocados já está disponível no site da instituição.

Nesta terça-feira, dia 24 de agosto, a universidade liberou o edital com os procedimentos e datas de matrícula dos convocados no Vestibular 2021. De acordo com o documento, os convocados devem realizar as matrículas virtualmente, entre os dias 8 e 18 de setembro, no site da URCA.

Já a documentação exigida para a matrícula varia de acordo com a modalidade de concorrência do candidato e pode ser vista no edital específico.

Sobre o Vestibular 2021 da URCA

A aplicação das provas do Vestibular 2021 foi feita nos dias 26 e 27 de junho. Ao todo, a oferta da URCA para a seleção é de 1.250 vagas em cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre letivo de 2020.

De acordo com o edital, no primeiro dia, os candidatos responderam a uma prova composta por questões de Física, Matemática, Química e Biologia. Já no segundo dia, as provas aplicadas foram sobre História, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (espanhol e inglês). Também no segundo dia de aplicação os candidatos responderam a uma prova de redação.

A universidade liberou o resultado preliminar do campus de Iguatu no dia 13 de julho, enquanto o resultado final foi publicado em 16 de julho. Clique aqui e confira mais detalhes no edital.

