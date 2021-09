Auxílio Emergencial 2021: confira os calendários referentes às parcelas 5, 6 e 7

Parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021

Trouxemos os calendários referentes às parcelas 5, 6 e 7 para que não perca as datas referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Devido a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, foram acrescentadas três parcelas, dando sequência aos pagamentos anteriores, são as parcelas 5, 6 e 7.

Embora a parcela 5 tenha sido encerrada, no que diz respeito a sua usabilidade online, ainda continuará no que diz respeito aos saques, conforme ocorreu nos meses anteriores.

5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data para saque – usabilidade física – saque em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 16/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 03/10 19/10

7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11

Informações atuais sobre o Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Benefício concedido pelo Governo Federal por conta da pandemia

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o Auxílio Emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

Sendo assim, A Caixa informa que atua como agente pagador do Auxílio e a origem dos recursos para pagamento é do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania. A Caixa informa que a seleção das pessoas que recebem o Auxílio Emergencial 2021 é realizada pela DATAPREV, e o resultado é validado pelo Ministério da Cidadania.

Por isso, não houve a necessidade de fazer novo cadastro ou atualizar o cadastro já existente. Já que a seleção foi feita a partir do público que recebeu o Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão. Dessa forma, a Caixa reforça que dúvidas a respeito da seleção devem ser esclarecidas por meio dos canais de atendimento do Ministério da Cidadania.