Equipe da SEMED e pais de alunos se reúnem sobre volta as aulas na zona rural

Ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e pela Secretaria Municipal de Saúde por meio das UBSs das localidades

Na manhã desta quarta-feira, dia 08 de setembro, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), do Povoado de Palmeira Alta, junto com o Programa Saúde na Escola, da Secretaria de Educação proferiu uma palestra sobre os cuidados com a Covid-19, para os pais dos alunos do 5° ano, que irão retomar as atividades presenciais.

De acordo com a Assistente Social da SEMED Greice Keli dos Santos, a ação também teve o objetivo de falar com as pais, para fortalecer as atividades que a escola vai oferecer durante o retorno as aulas.

“Foi um momento muito proveitoso e esclarecedor nesse momento tão importante, explicamos para os pais os cuidados que serão tomados durante esse retorno gradual as atividades presenciais”. afirmou a Assistente Social.

A equipe da SEMED também se reuniu com os pais dos alunos do 5° ano da EMEB- Escola Municipal de Educação Básica São João Batista, no povoado Prosperidade, com o apoio da equipe da UBS.

Os alunos dessa unidade escolar tem aulas em tempo integral e seus pais receberam todas as orientações necessárias para o retorno seguro das atividades.

O Programa Saúde na Escola tem como função principal articular as ações envolvendo a prevenção, promoção e atenção à saúde de cidadãos cidadãs em idade escolar no Ensino Fundamental e Médio, respeitando as orientações descritas na Portaria n° 3.146/09.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos e informações- Ricardo Junior SEMED