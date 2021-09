FGTS 2021: Caixa libera saque para trabalhadores nascidos em setembro

A Caixa Econômica Federal já liberou a parcela do saldo disponível no Fundo para os cidadãos que aderiram o saque-aniversário.

Trabalhadores nascidos em setembro já podem sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal já liberou a parcela do saldo disponível no Fundo para os cidadãos que aderiram o saque-aniversário.

O dinheiro é disponibilizado a partir do primeiro dia útil do mês em que o trabalhador faz aniversário e fica acessível até o último dia do mês subsequente. Ou seja, contanto com o mês de liberação, o cidadão tem três meses para sacar o benefício.

Caso o trabalhador não saque os recursos no período determinado, o valor retornará a conta de origem vinculada ao FGTS. Vale ressaltar que quem adere a modalidade perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa, sendo permitido apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor no contrato de trabalho.

Calendário do saque-aniversário de 2021

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

A parcela do saque-aniversário é descontada automaticamente da conta do FGTS. Costuma ser creditada em qualquer conta bancária ou por meio dos canais de pagamentos da Caixa, como casas lotéricas, guichês das agências, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Os interessados em aderir ao saque-aniversário podem acessar o aplicativo da Caixa ou ir em uma agência da instituição mais próxima. Contudo, caso o cidadão se arrependa, pode retornar à modalidade de saque tradicional do FGTS após 25 meses (2 anos e 1 mês).

