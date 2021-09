Grupo Fleury abre NOVOS empregos neste fim de semana

O Grupo Fleury está com NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diversas especializações neste fim de semana em todo Brasil. São mais de 30 oportunidades com diversos benefícios ofertados. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Grupo Fleury anuncia vagas de emprego para TODO BRASIL

São mais de 30 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diferentes áreas de atuações neste fim de semana. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Coordenador de Central de Atendimento (Projetos e Processos) – São Paulo;

Supervisor de Atendimento – São Paulo;

Coordenador de Unidade Enfermeiro – São Paulo;

Assessor Técnico / Bioinformata (Germinativo) – São Paulo;

Operador de Tele atendimento I – Rio de Janeiro;

Analista de Holter – São Paulo;

Operador de Atendimento Concierge – São Paulo;

Técnico de Enfermagem – Unidades Fleury – São Paulo;

Auxiliar / Técnico de Enfermagem Zona Oeste – São Paulo;

Auxiliar / Técnico de Enfermagem – São Paulo;

Operador de Tele atendimento I (Agendamento de Exames) – São Paulo;

Pesquisador A3 (Biologia Molecular / Genômica) – São Paulo;

Analista de Gestão Imobiliária Jr – São Paulo;

Auxiliar ou Técnico (a) de Enfermagem – São Paulo;

Coordenador (a) de Unidade – Enfermeiro (a) – Rio Grande do Sul;

Auxiliar Administrativo – São Paulo;

Assistente Administrativo I Atendimento ágil – Rio de Janeiro;

Assistente Administrativo I Atendimento ágil – São Paulo;

Auxiliar ou Técnico de Enfermagem – Atendimento Móvel – São Paulo;

Gerente de Negócios em Infusões – São Paulo;

Supervisor de Tele atendimento – São Paulo;

Técnico de Enfermagem Coleta Domiciliar – Pernambuco;

Assistente Executivo III (Secretária) – São Paulo;

Analista de Administração Médica Júnior – Rio de Janeiro;

Operador de Atendimento Móvel – São Paulo;

Assessor de Laboratório – São Paulo;

Operador de Tele atendimento III (Agendamento de Exames) – São Paulo;

Assistente de Coleta (Coleta Domiciliar) – Rio de Janeiro;

Recepcionista Unidades – São Paulo;

Auxiliar de Sala Unidades – São Paulo;

Entre outros.

Ainda, a depender da função, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale transporte, vale alimentação, auxílio creche, previdência privada, desconto em farmácias e cooperativa de crédito.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis no Grupo Fleury, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

