SEMED divulga lista dos selecionados para articulador de ensino do Escola 10

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou a Seleção de Bolsistas do Escola 10, programa desenvolvido pelo Governo de Alagoas em parceria com as prefeituras que define articulares entre coordenadores e docentes, efetivos ou contratados, da rede municipal.

O trabalho visa o desenvolvimento da educação básica, com pagamento de bolsa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos aprovados na seleção para o biênio 2021/2022 na SEMED Penedo.

O Programa Escola 10 desenvolve ações no planejamento estratégico, aplicação de avaliações, correção de fluxo e redução do abandono escolar, ações que contribuem para o avanço na educação atestado por metas alcançadas e ultrapassadas no IDEB.

Além disso, o programa visa aumentar o nível de proficiência dos estudantes, garantindo aprendizado adequado em Língua Portuguesa e Matemática, aumento da taxa de aprovação, redução do abandono escolar e da distorção idade/série.

O Programa Escola 10 foi lançado em 2017 e, dentre suas principais estratégias, estão o acompanhamento pedagógico de todas as escolas públicas municipais e estaduais, com a realização da Prova Alagoas como diagnóstico, fornecimento de material didático complementar e ainda formações para articuladores, secretários municipais de educação e para os gestores das escolas da rede estadual.

Confira a lista dos 24 Articuladores de Ensino selecionados

MARILDA LIRA SOARES MARINHO DE MELO

KEITH GUIMARÃES MAIA

JANDIRA DA SILVA BATISTA

ROSY MOTA SOARES

MÁRCIA REGINA DA SILVA

RENATA MAIANE DOS SANTOS PEREIRA

MEIRE FERNANDES SILVA VIEIRA

VERONICA MARIA RODRIGUES PEREIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS DOS SANTOS

MARIA DOCENILMA DA SILVA

SARA FERREIRA MELO BARRETO

GILVAN SÁTIRO DA ROCHA FILHO

ADRIANA FRANCISCA BELO GOES

ANA PAULA SANTOS DE MORAES

DELINALVA SANTOS

PATRICIA SANTOS DA CRUZ

ANA MARIA PROTASIO SANTOS

EDJANIA MUNIZ DE ARAUJO

SUELY DOS SANTOS CRUZ

JOSÉ RICARDO DA SILVA

IZABEL CRISTINA SANTOS

ROSA MARIA DOS SANTOS

TANIA CRISTINA LUZ COSTA

ZILMA MARIA REIS SANTOS

DAMIANA SILVA SANTOS

MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO

Por: Thiago Sobral- Jornalista Decom PMP com Assessoria SEMED