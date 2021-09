UFAM reabre inscrições da 3ª etapa do PSC 2021

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) reabriu o período de inscrição da 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2021. Com o novo prazo, interessados podem realizar a inscrição até as 17h da próxima quinta-feira, dia 9 de setembro.

O procedimento deve ser feito por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). O valor da taxa de inscrição da 3ª etapa é de R$ 80 e o novo prazo limite para o pagamento é 10 de setembro.

Desse modo, segundo a UFAM, os candidatos que se inscreveram na 3ª etapa do PSC 2021 mas que não efetuaram o pagamento da taxa até o dia 26 de agosto de 2021 deverão reimprimir o boleto bancário no endereço eletrônico da Comissão e realizar o pagamento de acordo com o novo prazo.

Vagas e provas da 3ª etapa

A UFAM está oferecendo 2.761 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PSC 2021, com reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos ministrados em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, sendo 1.886 para os cursos ministrados em Manaus e 875 para os demais campi.

A aplicação das provas da 3ª etapa do PSC 2021 será no dia 31 de outubro, das 8h30 até as 13h30. Serão duas provas, uma de redação e outra objetiva. A prova objetiva será composta por 54 questões das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

De acordo com o cronograma, a Compec irá liberar o gabarito no dia 8 de novembro. Já a divulgação do resultado está prevista para ser feita a partir de 1º de dezembro.

Confira mais detalhes no edital da 3ª etapa do PSC 2021.

