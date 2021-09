veja quem vai poder receber novo benefício

O Governo do Distrito Federal divulgou na noite desta quinta-feira (2) a lista das pessoas que poderão receber o Cartão Gás. É portanto uma espécie de auxílio que, como o próprio nome já diz, serve para ajudar os cidadãos a comprarem o botijão. O público alvo são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.

Obviamente, para receber o dinheiro em questão vai ser preciso ser um cidadão que mora no Distrito Federal. De acordo com as informações oficiais, a ideia é pagar parcelas bimestrais no valor de R$ 100 cada uma. isso quer dizer portanto que as pessoas irão receber essa quantia de dois em dois meses.

Ainda de acordo com o Governo local, apenas os indivíduos que estão inscritos no Cadúnico podem receber esse benefício. Além disso, esse cadastro precisa estar ativo. Quem não está nesta lista não tem chance de receber o dinheiro em questão. No entanto, mesmo pessoas que estão com o perfil ativo podem acabar ficando de fora.

Para descobrir se está na lista de cidadãos que irão receber o projeto, é preciso visitar o site oficial do programa. De acordo com informações do próprio Governo do Distrito Federal, algo em torno de 70 mil pessoas poderão ter acesso ao dinheiro. A ideia é que essa quantia seja suficiente para que eles comprem um botijão de gás de 13 quilos a cada dois meses.

Membros da secretaria estadual do Governo local afirmaram que mais de 80 mil pessoas que estavam no Cadúnico se inscreveram no programa. No entanto, como dito, apenas 70 mil irão receber o dinheiro de fato. Todos esses nomes estão disponíveis no site oficial da inscrição. A consulta é livre.

Cartões do programa

De acordo com o Governo do Distrito Federal, os cartões do projeto em questão serão distribuídos ainda neste mês. Vai ser a partir do próximo dia 29 de setembro que essas 70 mil pessoas poderão pegar esse dinheiro.

Os indivíduos que passaram pela aprovação receberão instruções no próprio site do programa. Por lá, o Governo vai informar o local em que as pessoas poderão retirar o cartão em questão. Eles irão dizer também o dia e a hora para se comparecer na agência do Banco de Brasília.

É preciso prestar muita atenção nesta data e neste horário. É que quem não for pegar esses cartões vai acabar perdendo o benefício definitivamente. No entanto, o corte só vai acontecer se a pessoa passar mais de quatro meses sem ir pegar o objeto.

Quem recebe o Cartão Gás

De acordo com o Governo do Distrito Federal, esse benefício vai para uma série de cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade. São brasileiros que estão passando por necessidades neste momento da pandemia do novo coronavírus.

Além de ter uma inscrição ativa no Cadúnico e morar no Distrito Federal, o cidadão precisa renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. De acordo com os dados atuais, isso dá um limite de até R$ 550 por pessoa.

Além disso, é preciso ter mais de 16 anos para receber esse benefício. Pelo menos é isso o que diz o texto oficial do projeto até aqui. Nas redes sociais, muita gente está pedindo para que governadores de outros estados repliquem a ideia.