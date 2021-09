Vestibular 2022: UEL receberá inscrições a partir de 20 de setembro

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou as inscrições, procedimentos e regras do Vestibular 2022. Conforme o edital, o período de inscrição será aberto às 17h do dia 20 de setembro e termina no dia 3 de novembro, às 23h59.

As inscrições para o processo seletivo deverão ser feitas no site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos). O valor da taxa é de R$ 140,00 e o pagamento deve ser feito até o primeiro dia útil após o fim das inscrições.

A UEL deve liberar o Manual do Candidato em 17 de setembro. Ao todo, para o Vestibular 2022 a UEL está ofertando 2.509 vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

Conforme o cronograma oficial, a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, os inscritos poderão acessar e imprimir o Cartão de Inscrição. No documento, será possível conferir os dados cadastrais e informações sobre a aplicação das provas, como os locais de realização, por exemplo.

Provas e resultados do Vestibular 2022

Devido à pandemia da Covid-19, o Vestibular 2022 será feito em uma única fase. A aplicação das provas está prevista para acontecer no dia 6 de março de 2022.

De acordo com o edital, os candidatos farão uma prova de redação e uma prova de conhecimentos. Esta última será dividida em três partes. São elas: Conhecimentos Gerais; Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa; e Língua Estrangeira.

A universidade deve liberar os gabaritos das provas objetivas no dia 23 de março. A lista de candidatos classificados e que terão suas provas de redação corrigidas será publicada no dia 25 seguinte.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 está prevista para o dia 19 de abril de 2022. Conforme a UEL, os candidatos poderão conferir o resultado a partir das 12h, no site da COPS.

