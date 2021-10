Campanha de vacinação antirrábica em Penedo começa pela zona rural

Vacina contra raiva em cães e gatos acontece na cidade no próximo dia 30

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) inicia na próxima segunda-feira, 25, a campanha de vacinação antirrábica em Penedo.

O trabalho que protege cães e gatos começa pela zona rural, com equipes volantes percorrendo os povoados do município até o dia 03 de novembro (confira o calendário abaixo da notícia).

Na cidade, o Dia D da campanha de vacinação contra raiva acontece no próximo sábado, 30, em 18 locais, entre eles postos de saúde e escolas públicas. Os pontos de aplicação da vacina em cães e gatos são o Centro de Saúde III (antigo Sesp), postos de saúde Santo Antônio; Cohab, Vila Matias; São José; José Edileno; Sesi (Cacimbinhas) e Gabriel 4.

A imunização será feita no horário das 8h às 17 horas e será estendido ao anexo do PSF Oiteiro, sede do Sindspem e da Associação de Moradores do Conjunto Dom Constantino.

As escolas Gabino Besouro, Irmã Jolenta, Comendador José da Silva Peixoto, Dr. Alcides Andrade e Maria da Glória Pimenteira também funcionarão no dia 30 como ponto de vacinação antirrábica.

Vacinação ampliada

A assistência da SEMS Penedo acontece ainda na praça do Conjunto Mata Atlântica e no Centro de Inclusão Digital da praça de Santa Luzia, Barro Duro. Este ponto de vacinação do bairro Santa Luzia também estará aberto de 03 a 05 de novembro para atender retardatários.

A SEMS Penedo informa ainda que proprietários de grande quantidade de cães e gatos devem solicitar a vacinação em domicílio no posto situado na Praça Santa Luzia (Centro de Inclusão Digital), assim como donos de animais de comportamento agressivo.

Serão vacinados cães e gatos com idade a partir dos três meses e animais adultos saudáveis, além dos que expiraram o ciclo de 12 meses da última vacinação.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL

Dia 25/10 – GULANDIM, CERQUINHA, PEIXOTINHO, RIACHO VERMELHO, KONRADO I E II, PROSPERIDADE, IMBIRA I E III, CHÃ DA LAGOA, PALMEIRA ALTA, SANTA CÂNDIDA

Dia 26/10 – SANTA MARGARIDA, ESPIGÃO, TABULEIRO DOS NEGROS, FAZENDA SÃO JOSÉ, ITAPORANGA, FAZENDA JACARÉ, FAZENDA FIRMEZA, FAZENDA SANTA BÁRBARA, FAZENDA SANTA RITA, FAZENDA BOM SAMARITANO, PROSPERIDADE

Dia 27/10 – FAZENDA ARIZONA, MURILO REZENDE, FAZENDA BOTAFOGO, ARAÇÁ, SACO DE ARROZ, BAMBA, FAGUNDES, ZÉ MONTEIRO, FAZENDA SANTA AMÉLIA, CABEÇÃO, CAMPO REDONDO, SÍTIO CAMPO NOVO, LAGOA SECA, ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, MARINGÁ, PONTA DA ILHA, PONTA MOFINA, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ILHA DAS CANAS, COROA DOS PATOS, BAMBUÍ I E II, PESCOÇO, PLANALTO E VILA OPERÁRIA

Dia 28/10 – CAPELA, RIACHO DO PEDRO, FAZENDA VÁRZEA GRANDE, MARCAÇÃO, MURICI, PONTA DA VÁRZEA, FAZENDA COQUEIRO, CATRAPÓ, COOPERATIVA I E II, RAPOSO, DIQUE, PERSIGAS, MARITUBA DO PEIXE, MARITUBA DE CIMA

Dia 29/10 – MANIBU DE CIMA, FAZENDA CAMPO GRANDE, EMBRAPA, LAGOA DA MATA, ILHA GRANDE, CARAPINA, FAZENDA SANTA MARIA, MARIZEIRO, FAZENDA SANTA ELÍSIA, IMBIRA II, CASTANHO GRANDE

Dia 03/11 – TAQUARI, PONTES, CANCELAS, NOVO HORIZONTE

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP