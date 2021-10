Campeonato Municipal de Futsal promovido pela SMES Penedo realiza partida final

Competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo

O Campeonato Municipal de Futsal promovido pela Secretaria de Esportes de Penedo tem sua partida final realizada na noite desta quinta-feira, 21, no ginásio Padre Manoel Vieira, espaço reformado durante a gestão do governador Renan Filho.

A disputa pelo primeiro lugar acontece a partir das 20 horas, entre Borussia e Amigos do Esporte. Nas semifinais realizadas na terça-feira, 19, o Borussia ganhou do Resto do Mundo por 3 a 1, enquanto que a equipe Amigos do Esporte venceu o Tabajara por 4 a 2.

Antes da finalíssima que acontece logo mais à noite, as duplas Ruan BH/Adrian Júnior e Pedro Henrique/Yuri Raimundinho entram na quadra para um jogo de X2, modalidade cada vez mais crescente no universo do futebol de salão

A Secretaria Municipal de Esportes informa que não haverá disputa pelo terceiro lugar porque a equipe do Resto do Mundo informou desistência do jogo. Assim, o time do Tabajara já tem seu lugar no pódio do Campeonato Municipal Amador de Futsal categoria adulto.

A competição tem arbitragem da Associação de Árbitros de Penedo (AAP) e começou com 15 equipes, dividas em três grupos, no último dia 07 de Setembro.

Em paralelo, a pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes promove o Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo, com 29 times disputando o título.

As partidas acontecem no Estádio Dr. Alfredo Leahy, o campo do Sport Club Penedense, patrimônio do nosso povo que tem recebido o devido tratamento por parte da gestão Crescendo Com Seu Povo.

