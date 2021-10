Festival de Música de Penedo promove encontro de bandas filarmônicas

Orquestras de Penedo, São Miguel dos Campos e Tobias Barreto-SE se apresentaram nas ruas da cidade

O terceiro dia do Festival de Música de Penedo levou para as ruas da cidade o som das bandas filarmônicas. Músicos de três orquestras percorreram parte do Centro Histórico na manhã de hoje (sexta-feira, 15) e reuniram-se em frente da sede da Prefeitura de Penedo.

As bandas das instituições Sociedade Musical Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, da cidade de Tobias Barreto-SE; Maestro Bráulio Pimentel, de São Miguel dos Campos – AL; e da Sociedade Monte Pio dos Artistas de Penedo fecharam a programação do evento que que termina amanhã.

A oportunidade de confraternização e intercâmbio cultural foi destacada pelo maestro Luiz Carlos Sandes Paranhos, regente da banda de São Miguel dos Campos.

“É de suma importância porque possibilita uma troca de ideias que só a gente, que é músico e que vive na área, sabe do valor desse tipo de encontro”, explicou Luiz Paranhos, ressaltando ainda o incentivo aos músicos mais novos.

O encontro entre bandas filarmônicas é mais um aspecto do trabalho idealizado por Marcos Moreira, professor do curso de Licenciatura de Música da Universidade Federal de Alagoas. Em 2009, ele coordenou a 1ª Jornada Pedagógica para Músicos de Banda, realizada em Maceió.

As dificuldades impediram a realização ininterrupta do trabalho que, no ano de 2014, aconteceu em Arapiraca. Antes de ser abraçada pela Prefeitura de Penedo, em 2018, a jornada pedagógica teve duas edições realizadas em Marechal Deodoro.

A partir da edição 2019, o evento de caráter basicamente científico traz músicos de outros países para trocar experiências e apresentar pesquisas, atividades presenciais e on-line que alcançam sua 12ª edição em 2021, no formato Festival de Música Internacional de Penedo.

Desde o princípio, Marcos Moreira está à frente desse trabalho de fomento cultural. “Ele é um batalhador! Quem tem feito com que o movimento de bandas filarmônicas tenha um crescimento muito grande, no estado de Alagoas, é o professor Marcos”, afirma o maestro Luiz Paranhos.

Realizado em parceria entre a Ufal e a Prefeitura de Penedo, com apoio de empresas privadas e institutos de pesquisa, o festival tem sua programação concluída neste sábado, 16, com apresentações artísticas no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia, a partir das 19 horas, e show do cantor Flávio Venturini no Theatro Sete de Setembro, às 21 horas.

