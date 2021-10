Prefeito Ronaldo Lopes retorna a Penedo na próxima semana

Gestor penedense foi submetido a cirurgia cardíaca em São Paulo

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes estará de volta a Penedo na próxima semana. Ainda em processo de recuperação de cirurgia cardíaca realizada em São Paulo, o retorno do gestor penedense foi divulgado pelo Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes.

Representando seu pai e a administração do governo Crescendo Com Seu Povo durante a solenidade de recepção ao novo bispo diocesano de Penedo, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, Guilherme Lopes informou que foi o próprio Ronaldo Lopes quem determinou que ele viesse a Penedo para representá-lo na cerimônia realizada na noite de ontem (quinta-feira,14) no Theatro Sete de Setembro.

O Prefeito de Penedo está na capital paulista, onde foi informado sobre a necessidade do procedimento cirúrgico durante consulta com médico cardiologista.

“Já cumpri todas as etapas daqui, no Hospital do Coração, com sucesso e graças a Deus estou no apartamento. Serão mais dois dias de observação e já estarei liberado pelos médicos”, informa em áudio enviado ao primeiro escalão do governo que não para.

“No início da próxima semana já estarei aí, ao lado de vocês, e assim que chegar, faremos uma reunião para discutirmos assuntos da nossa querida Penedo”, destaca Ronaldo Lopes, homem público comprometido com a missão que recebeu do povo e que trabalha incansavelmente para desenvolver e resgatar a autoestima da cidade onde nasceu.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP