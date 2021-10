Prefeitura de Penedo divulga pagamento do salário de outubro e pontos facultativos

O Prefeito de Penedo em Exercício, João Lucas Lins de Queiroz, anunciou nesta quinta-feira, 21, o decreto que institui nas repartições públicas municipais ponto facultativo nos próximos dias 29 de outubro e 1º de novembro.

Além disso, foi divulgado que o calendário do salário dos servidores públicos referente ao mês de outubro será pago a partir da próxima segunda-feira, 25, cumprindo a programação de quitar a folha de pessoal antes do final do mês e também em comemoração ao Dia do Servidor Público, feriado festejado na quinta-feira (28).

“Pessoal, nesta quarta-feira comecei a despachar com os secretários municipais, inclusive com a Secretaria Municipal da Fazenda para liberação dos salários dos servidores. Estarei em contato permanente com as secretaria municipais, durante todo o período, para que elas possam continuar funcionando com eficiência”, afirmou o Prefeito em Exercício João Lucas.

A gestão Crescendo Com Seu Povo vem realizando os pagamentos dos servidores do município de Penedo em dia, sempre antes da última sexta-feira de cada mês. O compromisso cumprido fielmente assegura tranquilidade financeira para o funcionalismo municipal e também assegura circulação de dinheiro no comércio local.

O Prefeito Ronaldo Lopes se encontra ainda afastado do seu cargo por motivos de saúde. Ele se recupera de uma cirurgia no coração, onde já recebeu alta médica. A previsão é que o Chefe do Executivo Municipal retorne aos trabalhos na próxima segunda-feira (25).

O decreto que institui nas repartições públicas municipais ponto facultativo nos próximos dias 29 de outubro e 1º de novembro pode ser visualizado por meio do seguinte link.