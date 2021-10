Seinfra Penedo perfura poços no Polo Multissetorial e na zona rural

Investimento atende necessidades do homem do campo e atrai investidores para o município

A Prefeitura de Penedo não para e trabalha diariamente para atender as demandas da população, gerando melhor qualidade de vida e dotando o município de condições para gerar mais emprego e renda para a população.

O planejamento realizado pelo Prefeito Ronaldo Lopes está viabilizando o fornecimento de água para duas comunidades situadas na zona rural, os assentamentos São José e Novo Horizonte.

De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura, o engenheiro Valmir Lessa Lôbo, cada assentamento terá seu poço artesiano, fonte de água para uso humano que também poderá matar a sede dos animais criados em cada comunidade e ainda irrigar plantações, a depender da vazão.

As perspectivas são positivas, considerando a estimativa de vazão de dez mil litros por hora do poço perfurado nesta quarta-feira, 14, no Polo Multissetorial de Penedo, antigo Distrito Industrial modificado em sua configuração por Ronaldo Lopes, medida administrativa que visa diversificar a instalação de empresas.

“Este é o segundo poço que perfuramos na área do Polo Multissetorial. O primeiro já está em uso, atendendo a empresa de pré-moldados que funciona no local e também aos moradores do povoado Itaporanga”, explica o engenheiro Valmir Lessa, frisando que o segundo poço será exclusivo para atender as empresas do polo.

Ainda de acordo com o gestor da Seinfra, a Prefeitura de Penedo irá instalar caixa d’água e bomba para armazenar a água do segundo poço, próximos passos do trabalho que propicia melhores condições para atrair o setor privado de diferentes áreas para o município.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP