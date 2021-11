Dia 26 deste mês acontecerá a Black Friday 2021, por isso, é muito importante que prepare a sua empresa para esse evento. Sendo assim, preparamos algumas dicas sucintas para que você destaque a sua loja virtual, haja vista que a Black Friday 2021 representa uma importante retomada no cenário econômico, considerando a crise financeira e econômica causada pela pandemia que prejudicou diversos setores do mercado nos últimos dois anos.

Black Friday 2021: prepare sua loja virtual

Para preparar a sua loja online é muito importante que você atenda a diversos fatores, já que a Black Friday 2021 é uma oportunidade de você lançar campanhas que fidelizem os seus clientes.

No entanto, para isso você deve aumentar o volume de vendas. Sendo assim, o seu marketing digital deve ser direcionado de maneira holística para preparar todos os setores de uma empresa.

Navegação do site e processo de compra



Você Pode Gostar Também:

A conectividade do seu site precisa ser boa já que o acesso durante esse período ocorre de forma elevada. Sendo assim, a sua plataforma precisa estar no ar, mesmo que tenha muitos acessos simultâneos.

Sendo assim, a infraestrutura deve ser analisada para evitar quedas no site e, por conseguinte, abandonos de carrinho por dificuldade no processo de compra por parte do cliente. Uma dica para que o cliente consiga navegar tranquilamente pelo seu site é se certificar de que o site está preparado para um elevado tráfego, tanto pela versão desktop, quanto pela versão mobile.

Countdown

Instale um cronômetro decrescente de horas para a chegada do evento, esse ponto específico e direcionado para Black Friday é uma fonte importante para atrair clientes, já que esse aviso oriundo da ferramenta sistêmica pode ser um gatilho para o senso de urgência do cliente, fazendo com que ele aproveite as promoções imediatas.

Aproveite a Black Friday para realizar campanhas de fidelização

O evento é uma importante ferramenta estratégica. Por isso, você pode realizar outros eventos e campanhas para atrair os clientes em períodos anteriores e posteriores à Black Friday 2021.

Sendo assim, você pode estender as promoções, gerar cupons, realizar descontos progressivos; enfim, analise a ferramenta que melhor atende o seu cliente, considerando o mercado de atuação do seu negócio. Reforce o atendimento ao seu cliente. Haja vista que é uma época que ocorre diversas dúvidas sobre os processos de compra e sobre a estimativa de entrega dos produtos.

Atendimento, estoque e logística

Por isso, é muito importante que ampare o seu cliente em todo esse processo de forma otimizada. Os sistemas integrados, como a tecnologia omnichannel pode ser de grande valia para empresas do varejo independentemente de grandes eventos.

Além disso, não menos importante, faça uma correta gestão de estoque. É muito importante que ao focar em um produto durante a Black Friday 2021 você tenha um estoque considerável para que o cliente não realize o processo de compra e, ao final, perceba que o produto não está disponível.

Sendo assim, para evitar esse fluxo contraproducente, tenha peças disponíveis e garanta os prazos de entrega prometidos. Já que esse é um ponto muito importante para uma fidelização de uma marca, independentemente do seu porte ou segmento.