INSS melhora e facilita os serviços que oferta a seus beneficiários

Muitos brasileiros recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Nesse sentido, pensando em sue público, o Instituto vem trabalhando para facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços que oferece. Assim, o INSSse juntou com a Dataprev para aprimorar e modernizar sua prestação de serviços.

Dessa maneira, durante a última quarta-feira, 10 de novembro, o diretor de Relacionamento e Negócio da Dataprev, Alan do Nascimento Santos, apresentou diversas ações com o intuito de agilizar o atendimento ao público.

Atualmente, o INSS chega a uma grande parcela da população brasileira, principalmente em razão dos serviços digitais. Estes, inclusive, foram essenciais em um período de pandemia, quando qualquer tipo de aglomeração poderia disseminar ainda mais a doença. Portanto, são mais de 90 serviços remotos e o aplicativo Meu INSS já conta com cerca de 38 milhões de acessos mensais.

“Se desdobrando desses acessos a gente tem 19 milhões de interações com o chatbot do INSS, acumulando aí, desde que ele foi implantado, em torno de 3 milhões por mês de operações”, ressaltou o diretor da Dataprev.

Transformação digital



Você Pode Gostar Também:

Desde o ano de 2017, os serviços ofertados pelo INSS vêm passando por um processo de modernização. O projeto teve início para que cada vez mais cidadãos tivesses acesso aos serviços oferecidos pela entidade, utilizando o aplicativo da entidade para o agendamento de serviços presenciais.

Segundo a Dataprev, portanto, serviços como aposentadoria por tempo de contribuição e por idade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), já possuem fluxo de atendimento totalmente automatizado, o que garante o acesso e maior agilidade na solicitação do serviço.

Assim, entre os próximos serviços que deverão ser automatizados pelo o INSS estão: indeferimentos, pensão por morte, segurado especial (produtores rurais, agricultores e profissões que não são de natureza urbana), decisões judiciais e análises de recursos administrativos.

“Poucas famílias não são alcançadas pelos serviços do INSS, então esse serviço é uma forma de levar tecnologia e cidadania para as pessoas”, concluiu o diretor Alan do Nascimento.

O que é o Meu INSS?

O Meu INSS é uma ferramenta online com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos a diversos serviços do INSS. A plataforma pode ser acessada pelo computador ou pelo celular (Android e IOS), ou seja, é um site e, também, um aplicativo. Então, por meio da plataforma é possível acessar mais de 90 serviços.

Desse modo, no Meu INSS é possível ter acesso a serviços do INSS, como, por exemplo, simular a aposentadoria, dar entrada em benefícios, agendar perícias e consultar extrato de pagamentos, entre outros.

Serviços do Meu INSS

Durante o período da pandemia, o fechamento das agências físicas resultou em um grande uso da plataforma digital. Assim, em razão da necessidade de distanciamento social, os beneficiários do Instituto puderam continuar acompanhando seus recebimentos ou, ainda, realizando solicitações. Confira, a seguir, alguns dos serviços que a plataforma oferece:

Consulta de benefícios que o segurado já possui.

Aposentadoria por Idade.

Aposentadoria por tempo de contribuição.

Salário maternidade.

Pensão por morte.

Benefício por incapacidade temporária, ou seja, o antigo Auxílio-doença.

Agendar a prova de vida, procedimento necessário para manter seus benefícios.

Benefícios Assistenciais.

Certidão de tempo de contribuição.

Alteração de local ou forma de pagamento.

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal.

Solicitar pagamento de benefício não recebido.

Recurso e revisão de solicitações.

Como acessar os serviços do INSS através do Meu INSS

Primeiramente, a Previdência Social criou a plataforma Meu INSS com a finalidade de facilitar o acesso aos serviços. Ademais, a ferramenta também promoveu maior agilidade na solicitação destes.

Assim, a ferramenta tem se mostrado como um diferencial para agilizar atendimentos que antes aconteciam apenas nas agências físicas da instituição. Dentre eles, é possível citar, por exemplo, o acesso a extratos, solicitação de benefício, dentre diversos outros serviços que já podem ocorrer por meio do Meu INSS.

Além disso, a utilização da plataforma acaba protegendo os segurados, já que os mesmos não possuem mais a necessidade de se deslocarem de suas residências.

O serviço é oferecido de maneira totalmente gratuita podendo ser acessado por meio do site ou por aplicativo.

Como realizar o cadastro no Meu INSS

O Meu INSS está integrado a plataforma Gov.Br, ou seja, um cadastro que disponibiliza o acesso a um ambiente digital único aos serviços públicos do Governo. Portanto, por meio de um único usuário e senha, é possível utilizar todos os serviços públicos digitais que também estejam no gov.br.

Para realizar seu cadastro, então, é necessário que o interessado informe todos seus dados e responda algumas perguntas da sua vida previdenciária junto ao INSS. Dentre estes dados estão:

Número do CPF.

Nome completo.

Data de nascimento.

Nome completo de sua mãe.

Além disso, indica-se que, no momento da realização do cadastro, o cidadão também esteja com sua Carteira de Trabalho em mãos. Isto é, já que, durante o processo de inscrição, algumas perguntas possuem relação com a vida previdenciária do cidadão.

Cadastro do Meu INSS através dos bancos

Por fim, o processo de cadastro do Meu INSS também pode ocorrer pelo ambiente virtual de algumas instituições bancárias. Desse modo, o interessado em se cadastrar no Meu INSS poderá acessar a plataforma do banco que utiliza.

Contudo, cada banco possui um passo-a-passo diferente de como realizar o cadastro, por isso, será necessário navegar pela plataforma do mesmo. Ainda assim, a orientação geral é que o cidadão interessado procure por “INSS” ou “Previdência Social” nas opções de serviço da instituição bancária.

Pelo aplicativo também é possível encontrar a agência do INSS mais próxima

Em alguns casos, o contribuinte prefere ter um atendimento pessoal. Portanto, a fim de encontrar a agência do INSS que estiver mais próxima de sua casa, o usuário pode acessar o serviço “Encontre uma agência”. Esta se encontra na página inicial do site ou aplicativo Meu INSS. Além disso, esta opção também apresenta os horários de atendimento da agência, para que o cidadão se programe melhor.

Para realizar a busca, então, é necessário digitar seu CEP ou endereço no campo indicado. Assim, a plataforma irá informar aquelas agências mais próximas do local.