O golpe do pix tem se popularizado cada vez mais

A modelo e digital influencer penedense, Jéssica Berto, conhecida também como Keka Berto, tem passado dias de muita apreensão e sofrimento, tudo por conta de uma invasão que aconteceu em seu perfil no Instagram com mais de 10 mil seguidores.

A jovem que usa a plataforma da rede social para promover parceiros comerciais, além de seus trabalhos como modelo, teve recentemente sua conta invadida e, além de não ter mais acesso a ela, criminosos estão usando os stories e direct para passar uma falsa promoção.

De acordo com a informação fake, se você enviasse um pix R$150,00 receberia R$2.800, caso fosse R$250, R$3.800 você teria de volta…. o máximo pedido seria de R$550,00 onde o suposto ganhador iria desembolsar R$6.800, tudo é claro mentira dos invasores que publicaram até conversas falsas no direct para mostrar que pessoas receberam o pix, tudo para ludibriar os seguidores da modelo. Importante destacar que a conta pedida não é da modelo e sim de terceiros que usam contas laranjas para receberem o valor ilegal.

Jéssica Berto entrou em contato com a redação do Boa Informação e nos contou que está extremamente triste e preocupada com tudo isso. Ela tratou de usar redes sociais de amigos e parentes para tentar avisar aos seus seguidores sobre o golpe, a mesma também estará confeccionando um boletim de ocorrência para registrar esse crime cibernético que durante a pandemia tem aumentado consideravelmente. Keka Berto fez outro perfil (@kekabertoreserva) enquanto o Instagram não reavê a sua conta oficial.

É importante ressaltar que os internautas devem desconfiar de qualquer promoção na internet que lhe proponha vantagens totalmente foram do comum, como essa. Nos dias atuais, é impossível que você transfira um pix de R$150,00 e receba na mesma hora outro de valor maior ou parecido.

Fique atento e desconfie de tudo para não ser lesado.