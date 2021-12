Carlinhos Maia enaltece sua cidade natal e espera que Penedo se torne uma potência do turismo

O digital influencer penedense, Carlinhos Maia, usou seus stories nesse domingo (26) para mais uma vez divulgar Penedo, cidade no interior de Alagoas, terra onde nasceu e se criou. O artista usou seus stories, um dos mais vistos no mundo, para elogiar a decoração de natal instalada pela prefeitura.

“Ho que Lindo! Ha, arrasou viu? Ronaldo, arrasou, arrasou demais, continuem assim, muito bem, levando luz pra o povo, cidade ta limpa, ta gostosa…” explanou Carlinhos Maia elogiando a administração do Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

Em seguida, o artista publicou o vídeo de divulgação do Penedo Luz na íntegra, mostrando as belezas da cidade e é claro, toda decoração natalina feita na orla:

Carlinhos destacou ainda que os penedenses precisam acordar e unir forças para que todos sejam engajados, junto com ele, na divulgação da cidade alagoana.

“Só depende da energia de vocês, começar um novo ano querendo que isso aqui ande, que as empresas venham, que os turistas venham cada vez mais…” afirmou o artista.

Veja vídeo dos stories:



Recentemente o influenciador digital recebeu um convite do governador de Alagoas, Renan Filho, para ser o imperador do turismo no estado, algo como um divulgador oficial para promover as ações turísticas e as belezas alagoanas de diversas cidades do estado.

Por Kim Emmanuel / Boa Informação