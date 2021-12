Penedo recebe mais turistas e desperta interesse do grupo hoteleiro Vila Galé

Articulação entre Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e empresas privadas aquece economia do município que pode ganhar investimento internacional

Decom PMP com Sedetur Alagoas

Impulsionar o desenvolvimento de Penedo por meio do turismo é uma das plataformas de trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo, iniciativa apoiada pelo Governo de Alagoas que atrai o interesse do setor privado.

A articulação coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo com a Sedetur Alagoas e empresas de projeção nacional e internacional está movimentando a economia da cidade conhecida por sua riqueza histórica e relação com o Rio São Francisco.

O primeiro grupo de turistas que comprou pacote de viagens oferecido pela operadora de turismo Schultz conheceu Penedo no início desta semana. A empresa incluiu a Cidade dos Sobrados em seu portfólio de vendas em 2021.

De acordo com o presidente da operadora, Aroldo Schultz, esse é um produto inovador, que passa a vender Alagoas não só como destino de ‘Sol e Mar’, mas, também, como destino histórico e cultural, revela o empresário para a Sedetur AL.

Em novembro, a operadora Masterop trouxe um grupo de turistas que ficou encantado com os atrativos da cidade, especialmente com o Theatro Sete de Setembro, onde assistiram ao show do cantor Geraldo Azevedo.

O Sete de Setembro é primeiro teatro de Alagoas e foi restaurado durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, ganhando equipamentos modernos de climatização, iluminação e sonorização.

Os investimentos realizados ao longo dos últimos nove anos em parceria com o Iphan Alagoas, Ministério do Turismo, deputados e senadores alagoanos tornaram Penedo apta ao turismo de negócios.

Agora, a cidade dispõe do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, novo uso do antigo Cinema São Francisco que foi inaugurado neste final de semana. A novidade acrescenta mais um grande atrativo ao Centro Histórico requalificado e nova orla do bairro Santo Antônio, área de lazer e esporte que também ganhou uma Marina.

Não é a toa que Penedo passou a despertar interesse do grupo português Vila Galé. A cidade recebeu a visita de Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente da empresa com 27 hotéis em Portugal e dez no Brasil, um deles em Alagoas (Barra de São Miguel), unidade prevista para ser inaugurada em 2022.

Ao lado de diretores do Vila Galé, dos gestores da Sedetur Penedo (Pedro Soares) e Alagoas (Marcius Beltrão), do Secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes; e do jornalista Mozart Luna, Jorge Rebelo conheceu lugares de Penedo, cidade que pode ganhar o segundo Vila Galé de Alagoas.

“Nós visitamos alguns locais e também almoçamos juntos, inclusive experimentaram o nosso jacaré e elogiaram a gastronomia. Eles adoraram Penedo e ficou certo que irão retornar em janeiro, com mais tempo para conhecer melhor nossos atrativos e estrutura”, informa Pedro Soares, um dos responsáveis pelo novo rumo do turismo em Penedo.

Como representante do Prefeito Ronaldo Lopes, Guilherme esteve a todo momento com os diretores da rede Vila Galé. “Penedo tem um enorme potencial turístico e capacidade para receber grandes investimentos. Vamos lutar por isso!”, escreveu em sua rede social o gestor da Secretaria de Saúde que já administrou mais de 78 mil doses de vacina contra Covid-19 na população.

“O que está acontecendo agora é resultado de um trabalho que estamos desenvolvendo ao longo dos anos, junto com Marcius e Ronaldo, e com operadores de turismo. A Schultz está trazendo um grupo de turistas por semana, recebemos o primeiro agora, todos do Paraná. A Masterop já trouxe visitantes e agora incluiu Penedo em mais um pacote, a partir de Aracaju, com passeio até a foz, vindo para Penedo, ficando aqui e somente no dia seguinte indo até Piranhas antes de voltar pra Sergipe”, acrescenta Pedro Soares.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Antônio Fon e Deywisson Duarte (show do Geraldo Azevedo)