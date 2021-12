Secretaria de Saúde de Penedo amplia imunização contra Covid para pessoas com baixa imunidade e acamadas

Dose de reforço será aplicada nos postos de saúde e na residência dos penedenses

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo está ampliando a imunização da população contra Covid-19. para pessoas com baixa imunidade imunológica e também

A aplicação da dose de reforço para pessoas idosas acamadas ou domiciliadas será feita em articulação com as equipes dos postos de saúde, começando no dia 04 de janeiro de 2022 na unidade do bairro Vitória.

A partir do dia 05 de janeiro, a assistência da gestão Crescendo Com Seu Povo será levada para a zona rural, com o seguinte cronograma:

05 de janeiro – Cooperativa 1º e 2º Núcleo

06 de janeiro – Capela

07 de janeiro – Ponta Mofina

10 de janeiro – Tabuleiro dos negros

11 de janeiro – Palmeira Alta

12 de janeiro – Santa Margarida

Para pessoas imunosuprimidas, a campanha de vacinação aplicará a 4ª dose do imunizante para quem se enquadra nas situações abaixo e cuja terceira dose tenha sido aplicada há quatro meses

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer

Transplantados de órgãos sólidos ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

Uso de drogas imunossupressoras

Pessoas vivendo com HIV/AIDS

Uso de prednisona ou equivalente a doses 20mg/dia por 14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune

Pacientes em hemodiálise

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

REFORÇO CONTRA COVID DISPONÍVEL NA CENTRAL DE VACINAÇÃO