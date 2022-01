Colormaq abre vagas de emprego em São Paulo

A Colormaq, grande empresa brasileira do segmento de eletrodomésticos e móveis, está contratando novos profissionais para suas lojas em São Paulo. Confira as vagas e quais os requisitos para participar do processo de recrutamento, abaixo!

Colormaq está oferecendo empregos para São Paulo

A Colormaq, empresa especialista em fabricação de bens duráveis, possui mais de 300 itens em seu portfólio. Atualmente, a empresa é líder em vendas de lavadoras semi automática, atendendo clientes que variam desde pequenas até grandes companhias, inclusive no exterior.

Acompanhe as vagas disponíveis e os requisitos exigidos para participar da seleção:

Assistente Administrativo : necessário experiência básica em Pacote Office, curso superior completo em Administração de Empresas, rotinas administrativas e SAP;

: necessário experiência básica em Pacote Office, curso superior completo em Administração de Empresas, rotinas administrativas e SAP; Analista de Custos : curso superior completo em Contabilidade, Economia ou Administração de Empresas, conhecimento em controle de estoque, controle de custos, controle de despesas, elaboração e acompanhamento de orçamentos, formação de preço e conciliação contábil, além de domínio no Excel e Power Point. É necessário possuir experiência na função;

: curso superior completo em Contabilidade, Economia ou Administração de Empresas, conhecimento em controle de estoque, controle de custos, controle de despesas, elaboração e acompanhamento de orçamentos, formação de preço e conciliação contábil, além de domínio no Excel e Power Point. É necessário possuir experiência na função; Coordenador de Atendimento ao Cliente: nível técnico completo em áreas de Administração, experiência com atendimento ao cliente, mídias sociais, canais de meditação, experiência com método de aplicação de feedbacks, SAP, plataformas de atendimento e Pacote Office de nível intermediário.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela empresa Colormaq, os profissionais devem atender aos requisitos exigidos e realizar um cadastro no cargo pretendido através do site de participação.

A empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, como café da manhã, participação de lucros, consignado, programa de treinamento, refeitório, vale alimentação, seguro de vida, desconto em produtos e auxílio fretado.

