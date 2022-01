Defesa Civil de Penedo orienta desocupação da Prainha de Penedo

Prefeitura disponibiliza apoio para transporte de equipamentos e comerciantes

Decom PMP

O aumento gradativo do nível do rio São Francisco alcançou neste sábado, 21, a área das barracas da Prainha de Penedo, espaço bastante frequentado por moradores e turistas que foi visitado por membros da Defesa Civil de Penedo.

A equipe formada por representantes de setores da Prefeitura de Penedo orientou os comerciantes sobre a necessidade de retirar equipamentos, principalmente freezers e geladeiras, assim como suspender o atendimento ao público devido ao alagamento do espaço utilizado por barraqueiros e banhistas.

O reforço no trabalho de informação realizado desde o início da semana, quando a CHESF emitiu o alerta para situação de cheia na região Baixo do São Francisco, foi acompanhado pela disponibilidade de transporte para a remoção do material e das pessoas.

A atuação da Prefeitura de Penedo, por meio da Defesa Civil, foi elogiada pelo presidente da associação dos comerciantes da área pública de lazer.

“Eu tenho 33 anos de Prainha e já peguei quatro cheias A maior foi em 2004 e levou tudo, dali do cais a gente via só os postes da Prainha”, recorda Eusébio dos Santos. Ciente que o aumento de vazão ainda está acontecendo e chegará a 4.000 m³/s na segunda-feira, 24, Eusébio agradece o trabalho do governo Ronaldo Lopes

“A prefeitura está aqui com a gente, oferecendo ajuda para levar as nossas coisas e estamos muito agradecidos porque este ano nós estamos recebendo apoio, nos outros anos o pessoal só avisava que o rio vai encher, não tinha esse apoio”, afirma o presidente da associação convidada para reunião com o governo municipal na próxima terça, 25, encontro para debater um local temporário para o trabalho dos comerciantes.

O monitoramento do rio São Francisco em Penedo aponta que a lâmina d’água está próxima de atingir a altura de 3 metros, praticamente o dobro do nível registrado na segunda-feira, 15 de janeiro. Na primeira data do acompanhamento diário o rio estava com 1,75 m na régua instalada ao lado da estação do SAAE Penedo, na Rocheira.

O aumento é resultado de mais água liberada da Usina Hidrelétrica de Xingó, em Piranhas, chegando neste final com mais de três mil metros cúbicos por segundo. Isso significa que as correntezas estão mais fortes e há flutuação de vegetação aumenta consideravelmente, a ponto de interferir na regularidade do abastecimento de água para a cidade.

As plantas acumuladas na estação de captação tornam o serviço de limpeza e retirada do material mais constante, com mais tempo para ser concluído. O resultado é a suspensão do serviço em intervalos maiores, causando inclusive desabastecimento para algumas localidades, situação que permanecerá até a redução de ‘baceiros’ no rio.

Em função do panorama atual, a Defesa Civil de Penedo orienta que moradores e visitantes evitem entrar no rio, principalmente nas imediações da Prainha, local onde cobras foram avistadas durante a inspeção realizada na manhã de hoje.

Texto Fernando Vinícius

Imagens Defesa Civil de Penedo