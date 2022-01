Para obter sucesso em uma entrevista de emprego é necessário que o candidato se direcione por meio de seus gestos e tenha uma postura participativa, não ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho por conta do nervosismo inerente à uma situação de avaliação.

Entrevista de emprego: pontos relevantes para não ficar aquém do seu potencial

É comum que um excelente profissional não seja um excelente candidato, ficando aquém do seu potencial e não conseguindo demonstrar sua capacidade no processo seletivo.

Direcione o seu comportamento

Entretanto, é possível que direcione o seu comportamento, na condição de candidato, para que evite alguns sinais que podem transmitir uma mensagem negativa por meio da sua linguagem corporal.

Sendo assim, o candidato deve evitar gesticular excessivamente; deve evitar também falar rápido demais durante a sua narrativa. Dessa forma, a construção da sua narrativa deve ser sucinta e baseada em fatos relevantes do seu currículo.

Chegue com antecedência ao local da entrevista de emprego

É pertinente que o candidato procure chegar ao local da entrevista de emprego com um pouco de antecedência e cumprimente a todos os presentes. Dessa forma, poderá se direcionar melhor e trabalhar a sua respiração.

A cultura da empresa

Analisar a cultura empresarial também pode ser um ponto de grande valia para que o candidato possa responder às diversas perguntas feitas durante o processo seletivo.

Empresa startup ou tradicional? Adapte a sua postura

Além disso, a cultura da empresa pode ser um apontamento direto ou indireto sobre a maneira de se comportar. Visto que uma postura mais casual pode ser mais cabível para uma empresa Startup; ao passo que uma postura formal é pertinente a uma empresa tradicionalista.

Muitos detalhes direcionam a postura do candidato

Certamente, muitos detalhes direcionam a postura do candidato, porém, é muito importante que o candidato tenha o conceito de que a entrevista de emprego é uma maneira de se colocar profissionalmente e não é um julgamento sobre a sua personalidade. Por isso, é importante que eu não fique aquém para que não esconda o seu potencial, criando um ciclo negativo de autossabotagem profissional.

Leve situações concretas para a entrevista de emprego

Sendo assim, busque conhecer profundamente o seu currículo para que você possa falar sobre suas experiências, exemplificando os pontos principais por meio de situações concretas.

Certamente, essas adaptações devem ser feitas, porém, é relevante que você considere esses esses pontos para que você possa alcançar seus objetivos profissionais.