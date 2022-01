Lelo Maia visita Penedo e fecha apoio para seu projeto político

O pré-candidato a deputado estadual, Lelo Maia, irmão do vereador por Maceió, Zé Márcio Filho, esteve em Penedo na última semana, oportunidade que conversou com o suplente de vereador, Daniel Oliveira, fechando uma parceria em torno do seu projeto político rumo à ALE em 2023.

Em conversa com Daniel, o mesmo explicou que num primeiro momento havia conversado com outros nomes que também devem disputar uma cadeira na Casa Tavares Bastos, mas o alinhamento para uma parceria que também chega a 2024, primeiramente passa pela eleição de 2022, sendo todas as possibilidades estudas para que assim fosse batido o martelo em torno da pré-candidatura de Lelo Maia.

Sua posição em relação ao deputado Marx Beltrão para sua reeleição continua mantida, devendo a partir da dobradinha estadual e federal, marchar com os candidatos a governador e senador que os líderes políticos acompanharão.