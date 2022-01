O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou agenda oficial de pesquisa, considerando o período entre os anos de 2021 e 2024. Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) são três grandes temas: macroeconomia, finanças e política monetária; Sistema Financeiro Nacional (SFN); e Inovação tecnológica.

Macroeconomia, SFN e inovação tecnológica são temas de pesquisa do Banco Central

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que essa iniciativa está alinhada com as melhores práticas internacionais. Os tópicos foram definidos levando em consideração a missão institucional e os objetivos estratégicos do Banco Central do Brasil (BCB), informa a própria instituição.

Agenda de Pesquisa aberta ao público

Alinhando-se às melhores práticas de governança de pesquisa de instituições de referência, como por exemplo, as dos bancos centrais da Inglaterra e Alemanha, o Banco Central do Brasil (BCB) tornou pública, pela primeira vez, sua Agenda de Pesquisa.

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o documento, que faz parte das entregas da “Agenda BC”, identifica os temas que nortearão as pesquisas no período de 2021 a 2024.

Missão da instituição reforçada em suas ações

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), os tópicos foram definidos levando em consideração a missão institucional e os objetivos estratégicos do Banco Central do Brasil (BCB) e os desafios trazidos pelas novas tecnologias.

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que, em particular, a agenda serve como referência para a definição das pesquisas no âmbito do Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep), que seguem uma governança bem definida, com apresentação, defesa e aprovação de projetos.

A realidade é dinâmica e considerada pela gestão

Além disso, é importante enfatizar que os temas elencados no documento vão além daqueles que atualmente estão sendo desenvolvidos, pois sinalizam quais áreas novas estão despertando interesse na instituição.

Por outro lado, a agenda não é exaustiva. Ou seja, pesquisas em temas ou questões não abordadas podem ser desenvolvidas, pois a realidade é dinâmica e é importante garantir espaço para o surgimento de novas ideias, enfatiza a instituição em divulgação oficial.

Delineamento das necessidades de aprendizagem

A definição de uma agenda de pesquisa também é importante tanto para o delineamento das necessidades de aprendizagem, quanto para a sinalização dos temas relevantes e de interesse para os servidores que estão ingressando no Programa de Pós-Graduação (PPG).

Adicionalmente, a divulgação da agenda fortalece a colaboração externa, ao informar à comunidade de pesquisadores sobre os temas e as questões de interesse da Instituição. É possível consultar a “Agenda BC” e outros dados relevantes para a economia no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB).