Marilan abre vagas de emprego; veja funções

A Marilan, uma das maiores indústrias de biscoitos do Brasil, está oferecendo novas ocupações em diferentes regiões do país. Confira como realizar seu cadastro e quais as funções disponíveis, a seguir!

Marilan anuncia vagas de emprego disponíveis

A Marilan, empresa de multicategoria, fornece há 64 anos diversos produtos ao Brasil e em mais de cinquenta países. São mais de cem itens em seu portfólio, como biscoitos, torradas, snacks e chocolates. Sua fábrica está localizada na cidade de Marília/SP, onde funciona todos os dias da semana, produzindo mais de 50 milhões de unidades de biscoitos por dia.

Em busca de novos colaboradores, a empresa está disponibilizando novas funções para várias regiões do país. Veja os cargos e as principais qualificações, abaixo:

Vendedor : cursando nível superior em Administração ou áreas relacionadas, já ter atuado em indústrias de médio ou grande porte e residir em Fortaleza/CE;

: cursando nível superior em Administração ou áreas relacionadas, já ter atuado em indústrias de médio ou grande porte e residir em Fortaleza/CE; Gerente Regional de Vendas : superior completo em Administração ou áreas relacionadas, experiência em gestão de equipes, conhecimento no Pacote Office e residir em Campinas/SP;

: superior completo em Administração ou áreas relacionadas, experiência em gestão de equipes, conhecimento no Pacote Office e residir em Campinas/SP; Técnico de Manutenção Eletro Eletrônica : escolaridade médio técnico completo em Eletrônica, experiência em indústrias alimentícias e residir em Marília/SP;

: escolaridade médio técnico completo em Eletrônica, experiência em indústrias alimentícias e residir em Marília/SP; Gerente Tributário e Contábil: nível superior completo em Contabilidade ou Administração, conhecimentos no Pacote Office e disponibilidade para atuar em Marília/SP.

Como realizar a inscrição

Quer fazer parte de uma das maiores empresas do setor alimentício do país? Para concorrer às vagas ofertadas pela Marilan, os profissionais devem realizar seu cadastro online através do site de inscrições. Todos os cargos estão disponíveis para a candidatura de profissionais PCD ‘s.

