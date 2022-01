Prefeitura de Penedo recupera rede de drenagem do Camartelo

Trabalho da Secretaria de Serviços Públicos atende pedido da população

Decom

O modelo de trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) agiliza o atendimento das demandas da população.

Na cidade ou zona rural, a ordem é viabilizar a solução dos problemas o mais possível, de forma planejada e conforme a disponibilidade de pessoal, material e equipamentos.

O trabalho que já tem o reconhecimento do povo, ainda no primeiro ano da gestão Crescendo Com Seu Povo, acontece de forma cotidiana com as equipes de limpeza, capinação, caiação, poda de árvores e coleta de lixo.

O maior diferencial da Secretaria de Serviços Públicos está nas intervenções que resolvem problemas como reparos na pavimentação de vias públicas, consertos gerais e a desobstrução da rede de drenagem.

O entupimento dos canais de esgoto nas imediações da Rua Camartelo, parte baixa de Penedo, gerou um apelo dos moradores que está sendo resolvido para evitar maiores transtornos, trabalho que tem a participação de servidores do SAAE para que ninguém sofra com o desabastecimento de água.

As placas de cimento que protegem a rede coletora de esgoto foi retirada com uso de máquina retroescavadeira, equipamento que também retira o excesso de material acumulado na rede para que o fluxo dos dejetos ocorra normalmente.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte