Secretaria de Saúde de Penedo realiza nova Campanha Castra Pet

Castração gratuita de cães e gatos mantidos por famílias de baixa renda acontece no próximo dia 21

Decom PMP

Proprietários de cães ou gatos interessados em interromper a reprodução do animal doméstico precisam se dirigir até o 3º Centro de Saúde da Prefeitura de Penedo.

A repartição mais conhecida por sua identificação anterior (SESP) é o local para inscrição no Castra Pet, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para famílias de baixa renda, sem custo para o responsável pelo animal.

A segunda edição do Castra Pet está com inscrição aberta até esta terça-feira, 12. São 50 vagas para a castração gratuita, com mais de 10 de reserva para o procedimento realizado por veterinários em unidade móvel.

Para ter acesso ao serviço, não precisa levar o animal doméstico no ato da inscrição. É necessário apresentar apenas CPF, carteira de identidade (RG), comprovante de residência, número do Cadastro Único (NIS) e comprovante de renda, se dispor deste documento.

Os inscritos receberão visita da equipe da SEMS no endereço informado no cadastramento para verificar a condição de baixa renda e a realização de exame prévio no animal, inclusive teste para calazar.

O serviço gratuito prevê ainda a medicação necessária aos períodos pré e pós-operatório e a realização do procedimento cirúrgico agendado para o próximo dia 21 de janeiro.

