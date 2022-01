UNIFESSPA divulga termo de adesão ao SiSU 2022; confira oferta de vagas

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Ao todo, a instituição ofertará 1.375 vagas para o 1º semestre.

De acordo com o termo de adesão, as oportunidades são para 40 cursos de graduação da UNIFESSPA. Do total das vagas, 80 estão reservadas para as ações afirmativas da universidade, enquanto 689 vagas estão reservadas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Portanto, haverá vagas exclusivas para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Para ampla concorrência, a oferta da UNIFESSPA para o SiSU 2022/1 é de 606 vagas.

Clique aqui para acessar o termo de adesão na íntegra.

Inscrições do SiSU 2022/1

A seleção do SiSU é feita a partir da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, só poderão participar do SiSU 2022 os estudantes que fizeram o Enem 2021. As provas do Enem 2021 aconteceram em novembro de 2021.

Para participar da seleção, o estudante não pode ter zerado nenhuma das provas do Enem e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não publicou o edital de abertura do 1º processo seletivo do SiSU 2022. A pasta só deve abrir o período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, na segunda quinzena de fevereiro deste ano.

