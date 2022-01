Vale Gás já tem data para iniciar os pagamentos; confira

A Caixa Econômica Federal dará início aos pagamentos do Auxílio Gás na próxima terça-feira (18). O programa beneficiará cerca de 5,2 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade com parcelas de R$ 52 de forma bimestral.

Os pagamentos serão realizados junto ao benefício do Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, a previsão é que o programa dure 5 anos, totalizando o repasse de 30 parcelas.

Calendário e recebimento do Vale Gás Nacional

Como o pagamento do vale gás será simultâneo ao pagamento do Auxílio Brasil, a distribuição ocorrerá segundo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Neste sentido, no dia 18 de janeiro o pagamento será destinado aos cidadãos com o final do NIS 1. Veja os demais:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

O recebimento do auxílio gás é o mesmo do Auxílio Brasil, logo, aqueles que ganham o benefício pelo Caixa Tem, devem ter o novo abono depositado pelo mesmo canal. Da mesma forma, aqueles que recebem pelos cartões, terão acesso a quantia por meio da ferramenta. Os meios de saque também são os mesmos.

Quem tem direito ao benefício?

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal ( CadÚnico ), cujo a renda familiar mensal per capita é menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); ou

), cujo a renda familiar mensal per capita é menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); ou Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social.

A legislação ainda estabelece que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Por que o valor de R$ 52?

Em suma, o valor do benefício deve ser equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás de 13kg. Neste caso, a quantia deve ser reajustada conforme o que é cobrado no mercado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).