Em busca de novos talentos, a Voith oferece 20 vagas exclusivas para mulheres. As oportunidades são oferecidas por meio de um programa de estágio, que valoriza as competências, habilidades e atitudes das pessoas – e, ainda, aborda a diversidade e garante equidade de oportunidades entre os gêneros.

Serão aceitos currículos de estudantes do ensino superior matriculados em qualquer curso de graduação, desde que a previsão de conclusão seja entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. As candidatas deverão, também, ter inglês avançado ou fluente e disponibilidade para estagiar na região do Jaraguá, na zona noroeste da cidade de São Paulo, em uma jornada de seis horas por dia.

O programa visa estimular a aprendizagem por meio de atividades e trabalhos práticos, em uma dinâmica que facilita e favorece o entendimento macro e uma visão sistêmica de todos os processos envolvidos na administração e gestão de uma grande empresa. Assim, as contratadas terão treinamento técnico em diversas áreas de tecnologia, engenharia, automação, serviços, comercial e processos administrativos, além de capacitação prática e possibilidade de estágio rotativo nas diferentes divisões do Grupo.

As contratadas receberão uma bolsa auxílio acima da média de mercado e terão direito a alguns benefícios, como convênio farmácia, convênio médico e odontológico, acesso ao Gympass, atuação no sistema híbrido: remoto e presencial, restaurante no local, seguro de vida, vale transporte, estacionamento, fretado, entre outros.

Conheça a Voith

O Grupo Voith é uma empresa global de tecnologia, que conta com um amplo portfólio de sistemas, produtos, serviços e aplicações digitais. Com mais de 19 mil funcionários em todo o mundo, a empresa estabelece padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas e transporte e automotivo.

Como se candidatar

As interessadas tem até segunda-feira, dia 10 de janeiro, para se inscrever e participar do processo seletivo. Mais informações sobre a candidatura e sobre o programa podem ser obtidas aqui.