Convenhamos, saber escolher um curso online não é tão fácil assim. Isso ocorre devido à democratização que a internet tem nos proporcionado com relação ao acesso ao conhecimento. Afinal, bastam alguns cliques e já encontramos uma infinidade de cursos online diante dos nossos olhos.

Alguns desses cursos são totalmente gratuitos. Outros só cobram certificado. E outros, ainda, podem ser bem “caros” para algumas pessoas.

Independente do tipo de curso que você almeja fazer (grátis ou não), é preciso escolher com sabedoria. Não basta abrir mil cursos e não aprender nada, tampouco deixar de concluí-los, concorda?

Se você realmente quer construir conhecimentos estruturados e que impulsionem a sua carreira, então é hora de escolher um curso online com atenção e cuidado! E para lhe ajudar nisso, trouxemos algumas dicas importantes. Confira!

Como escolher um curso online?

Saber escolher um curso online é algo difícil. Mas com base em bons critérios isso pode ser mais simples do que você imaginava. Para tanto, listamos alguns desses fatores que devem ser levados em conta. Acompanhe:

1. Entenda realmente o que você precisa aprender

Antes de qualquer coisa, saiba exatamente o que você deseja aprender. Quais são os temas? As dúvidas? As necessidades práticas?

Fazer essa autoanálise é fundamental. Você precisa saber quais são os objetivos que você quer atingir com esses novos conhecimentos, a fim de garantir que você possa construir algo realmente promissor.

2. Busque plataformas de qualidade

Depois que você já tiver colocado no papel as suas ideias de estudos, é hora de buscar as melhores plataformas possíveis. Pesquise a reputação da plataforma, do professor, etc. Isso tudo vai lhe ajudar a formar uma lista de portais interessantes.

3. Analise o escopo do curso

Depois que você encontrar a melhor plataforma, é hora de analisar o escopo do curso. Veja quais tópicos serão abordados, e quais temas entram em ação nos seus estudos. Compare esse escopo com a análise que você fez no tópico 1.

4. Pondere a necessidade de ter ou não um certificado

Você deve refletir se precisa, ou não, de um certificado. Às vezes, você apenas quer aprimorar os seus conhecimentos para executar as suas tarefas com mais eficiência.

Em outros casos, pode ter a necessidade de apresentar o certificado no seu trabalho, ou então, você quer usá-lo para turbinar o seu perfil no LinkedIn.

Em todos os casos, avalie a sua necessidade e pondere sobre o pagamento do certificado (quando ele não é gratuito).

5. Leia opinião de consumidores do curso

Se a plataforma em questão apresenta os comentários dos alunos, leia-os com atenção. Eles podem servir de base na hora de você saber escolher um curso online. Afinal, você poderá ter informações sobre a didática do professor, a qualidade do conteúdo, e assim por diante.

Por isso, faça essa pesquisa mais a fundo, e considere todos os critérios que trouxemos até aqui. Desse modo você poderá fazer uma escolha muito mais assertiva e que verdadeiramente ajude você a decolar na sua carreira acadêmica ou profissional.