Como ganhar dinheiro fazendo entregas rápidas?

Segundo uma pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), boa parte dos brasileiros prefere trabalhar por conta própria, do que fazer carreira em uma empresa

Você já pensou em trabalhar fazendo entregas rápidas? Com o avanço das compras online, é cada vez maior a necessidade de entregadores.

Trabalhar com isso de maneira legal não só é possível, como pode ser muito lucrativo.

Saiba agora o que é preciso para começar essa atividade, e seguir sendo bem sucedido nela!

Entregas rápidas: o que você precisa saber

Hoje, a satisfação do cliente está bastante voltada para o imediatismo.

Além de esperar que seus produtos tenham boa qualidade e cheguem em segurança, o consumidor também quer tudo para ontem.

A rapidez é a alma dos negócios atualmente. E, querendo ou não, precisamos nos adequar ao perfil exigente do novo consumidor.

Uma pesquisa realizada pela eBit revelou que, além dos preços baixos, os consumidores levam em consideração para a compra também a facilidade no processo de entrega.

Sabendo disso, você pode avaliar se vai ter recursos para oferecer um serviço satisfatório e competitivo.

Agora, vamos aprender sobre o que você precisa para ganhar dinheiro com entregas rápidas dentro da lei.

Entregas rápidas ou expressas: o que é isso?

A entrega expressa é um serviço rápido de entrega de mercadoria, a qual acontece, normalmente, poucas horas ou poucos dias após a confirmação do pagamento.

Geralmente, é usado por quem quer receber um produto com urgência. Justamente por isso, esse tipo de entrega tem um custo maior, o que pode ser uma boa oportunidade de lucro para o entregador.

Por que fazer entregas rápidas pode ser uma boa oportunidade?

Em geral, quem sonha em ter seu próprio negócio anseia por independência.

Afinal, não é nada mal poder definir sua jornada de trabalho, para poder conciliar com outras atividades diárias.

Muitos fazem das entregas expressas sua principal fonte de renda, mas elas também podem ser um complemento.

Como o serviço de entrega em casa é uma das maiores tendências do mercado de vendas atual, existem excelentes oportunidades de ganhos.

Entregas rápidas por aplicativos

Existem aqueles que montam seu negocio de entregas de maneira independente, e aqueles que decidem trabalhar para algum aplicativo.

A diferença entre um e outro está, basicamente, no valor recebido pelo trabalhador. Trabalhando por aplicativo, ele receberá menos do que trabalhando por conta própria.

Mas a vantagem é que o motorista de aplicativo tem assegurado por lei uma serie de direitos, que você pode conferir aqui.

Outro fator positivo é que o entregador por aplicativo só se preocupará em entregar: não precisa lidar com logística, preços ou clientes.

Como começar a trabalhar com entregas rápidas?

Primeiramente, existem pontos que devem ser considerados antes de dar início à essa prestação de serviço.

Será útil fazer parcerias?

O planejamento da sua logística de entrega dependerá de como você vai trabalhar.

Se você pretendia trabalhar totalmente sozinho, talvez deva levar em conta dois fatores: tempo de entrega e distância entre remetente e destinatário.

Se trabalhar sozinho, é grande a chance de você não conseguir cumprir cada demanda em curto espaço de tempo. Isso comprometerá a rapidez na entrega.

Uma alternativa para esse problema é encontrar parceiros que possam suprir a parte da demanda pendente.

Uma outra sugestão para otimizar as entregas é aplicar o método da carga fracionada.

Carga fracionada

Basicamente, essa forma consiste em coletar encomendas em pequenos volumes de locais diversos, organizá-las no mesmo veículo e pré-estabelecer uma rota de entrega.

Dessa forma, você conseguirá:

poupar tempo;

evitar os atrasos;

diminuir o consumo de combustível.

Devo me aliar a uma transportadora?

Existe a possibilidade de unir-se a uma transportadora, e ser entregador autônomo de pequenos pacotes na região onde você mora.

Porém, existem algumas desvantagens. Em geral, a transportadora acaba ficando com uma porcentagem alta do valor do frete.

Mas, se você mesmo fizer o contato com o cliente, seu lucro poderá ser maior. Eventualmente, quando precisar de ajuda, recorra às suas parcerias.

Como é feito o cálculo do valor do frete?

Em qualquer ramo de trabalho, é fundamental avaliar corretamente todas as entradas e saídas de dinheiro.

Gustavo Fonseca, advogado especialista em Direito do Trânsito, recomenda considerar no cálculo do frete os seguintes itens:

Prazo de entrega;

Endereço de entrega em relação ao endereço de coleta (próximo ou distante);

Tipo de veículo (moto, carro, utilitário etc.);

Custos fixos do veículo (combustível, manutenção);

Custos variáveis do veículo (perda ou roubo da mercadoria, acidentes).

De acordo com uma pesquisa feita pelo ReclameAQUI, 64% das compras on-line não são finalizadas devido ao valor do frete. Então, vale a pena pensar bem no valor que irá cobrar, pois ele é determinante para a compra de um produto.

Insira a observação EAR na CNH

Saiba que, para trabalhar utilizando o seu veículo, você precisará inserir o EAR na sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Essa determinação é prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 147, § 5º.

A sigla EAR significa “Exerce Atividade Remunerada”. Ela indica que o motorista trabalha com transporte de carga ou de pessoas.

Todo condutor que recebe um pagamento para exercer uma atividade dirigindo um veículo, deve, obrigatoriamente, ter essa informação na CNH.

Isso vale para quem trabalha com carteira assinada, também para quem exerce atividades informais.

Procedimentos Para Adicionar EAR à CNH

Para adicionar essa observação à CNH, o condutor deve ser submetido a dois exames:

Exame de Aptidão Física e Mental;

Avaliação Psicológica (nos parâmetros destacados pelos parágrafos 2º e 3º do art. 147 do CTB).

Isso pode ser feito em qualquer momento dentro da validade da sua CNH. Não é preciso esperar ela vencer.

Este serviço pode ser solicitado pelo site do órgão do seu estado, sem precisar ir ao DETRAN.

Para isso, você deve cumprir três etapas:

O agendamento é a primeira coisa a ser feita. Para tanto, você precisará dos seus dados de identificação, como o CPF e o número do DUDA (Documento Único do Detran de Arrecadação) pago;

Passar pela avaliação psicológica, física e mental, em laboratórios credenciados ao DETRAN;

Retirar a sua CNH, se for aprovado, com o registro de EAR. Va ao DETRAN no local, dia e hora marcados pelo departamento do seu estado.

A EAR deve ser incluída na sua CNH mesmo que você opte por trabalhar por meio de um aplicativo de entregas, seja utilizando moto ou carro.