Confira 10 truques do WhatsApp que talvez você não conheça

O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada pelos brasileiros. Devido a sua variedade de funcionalidades, muitas podem acabar passando batido. Pensando nisso, reunimos 10 truques para você começar a usar no seu dia-a-dia, caso ainda não os conheça.

Evitar o “check azul” duplo das mensagens de voz

Normalmente, para evitarmos que as pessoas saibam que lemos ou ouvimos alguma mensagem desativamos a confirmação de leitura do mensageiro. Todavia, é possível tirar o “check azul” duplo das mensagens de voz se as reproduzimos pelo botão de play na caixinha da notificação da mensagem. Desta forma, é impossível que o contato descubra que o áudio já foi ouvido.

Enviar vídeos sem som

O mensageiro permite que os seus usuários enviem vídeos sem som. Por ser um ícone tão pequeno é possível que você não tenha percebido a sua existência. Ao carregar um vídeo, seja do armazenamento do próprio aparelho ou da câmara nativa do aplicativo, o usuário consegue tocar no ícone de alto-falante e desativar o áudio da mídia, que fica logo ao lado do temporizador do vídeo.

Mensagens personalizadas (negrito, itálico, tachado ou monoespaçado)

Suas mensagens também podem ser personalizadas. O WhatsApp disponibiliza alguns truques para que seu texto fique em negrito, itálico, tachado ou monoespaçado. Além de inserir os caracteres respectivos antes e depois da palavra ou texto, é possível selecionar o conteúdo e ir na opção “BIU” para escolher o tipo de formatação.

Alterar o papel de parede

Também é permitido que o usuário mude o papel de parede do WhatsApp, seja para todos os contatos ou para um específico. O mensageiro disponibiliza alguns planos de fundo, mas se preferir, o usuário pode carregar uma imagem ou foto do seu celular.

Para isso, basta ir nas configurações do aplicativo e clicar em “Conversas”. Depois disso, vá na opção “Papel de parede” e altere o plano de fundo como quiser. Caso queira mudar a imagem de fundo de um contato específico, entre no perfil da pessoa e escolha o seu novo papel de parede.

Ativar biometria e verificação em duas etapas

A fim de obter mais segurança, o usuário pode recorrer a duas opções nativas do mensageiro. A primeira se refere a verificação em duas etapas, que exige a autenticação dupla para você acessar a sua conta. Já a segunda, é o recurso de biometria por impressão digital ou reconhecimento facial, que também libera o acesso após a confirmação.

As ferramentas podem ser ativadas pelas configurações do aplicativo, especificamente na aba de “Conta” e depois em “Confirmação em duas etapas”. A biometria, por sua vez, deve ser habilitada pela aba de “Privacidade”, marcando a chave nas opções “Bloqueio por impressão digital” (Android) ou “Bloqueio de tela” (iOS).

Enviar mensagens que se autodestroem

Após um bom tempo em teste, o WhatsApp conseguiu liberar a ferramenta que permite enviar fotos e vídeos que se apagam sozinhos. A visualização única deve ser habilitada antes de enviar o conteúdo de mídia. O ícone está disponível ao lado do botão de enviar a mensagem. Com isso, o contato poderá ver a foto ou o vídeo apenas uma única vez.

Silenciar grupos para sempre

Se você fica incomodado com o “bombardeio” de notificações que recebe devido ao envio em massa de mensagens em grupos, saiba que é possível evitar esses alertas ao silenciá-los para sempre. Basta entrar no perfil do grupo em que é integrante e tocar na opção “Silenciar” e posteriormente clicar em “Sempre”. Se quiser desbloquear as notificações, é só fazer o mesmo caminho.

Fixar conversas

Pensando na organização do seu WhatsApp, caso queira, é possível fixar as conversas com os contatos que mais troca informações no dia-a-dia. Para isto, basta arrastar o dedo da esquerda para a direita na janela de um contato e selecionar “Fixar”, no iPhone (iOS). Já no Android, toque e segure sobre o contato e selecione o ícone de alfinete para deixar a conversa em destaque no topo do app.

Deixar o nome invisível

Uma dica muito interessante é deixar o nome invisível no WhatsApp. Na realidade, trata-se de um truque, tendo em vista que não é possível deixar o local de identificação do mensageiro sem alguma mensagem.

O usuário deve usar um caractere Unicode especial em branco. Basta copiar o conteúdo a seguir sem as aspas “?” e depois ir no seu perfil e apagar o seu nome. Feito isto, basta colar o caractere no campo de identificação.

Enviar mensagens temporárias

Para finalizar, vale ressaltar um truque muito útil do WhatsApp, que é o recurso de mensagens temporárias. Com ele, o usuário consegue pré-definir o tempo em que sua mensagem estará disponível para o seu contato. A ferramenta é muito importante quando o conteúdo se refere a algum dado pessoal.

Dessa forma, passado o período definido antes do envio da mensagem, o conteúdo será apagado imediatamente. Para isto, vá em “Mensagens temporárias” no perfil do seu contato e defina o tempo que as mensagens durarão. É possível optar por 24 horas, 7 dias ou 90 dias.