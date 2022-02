Com intuito de se aproximar ainda mais da população alagoana, Guilherme Lopes lançou o podcast #FalaGui no Instagram, O canal de diálogo que em breve estará disponível em outras mídias começa com um bate-papo sobre formação, planejamento e atividade pública.

“Aprendi que saber gerir e executar planejamento são fundamentais para termos um serviço público de excelência. Por isso, estudei e me preparei para servir e é isso que faço no meu dia a dia na Secretaria de Saúde de Penedo, trabalhando para que a população receba o que mais precisa, fazendo uma gestão que atenda os anseios do povo, ao lado da nossa equipe”, explica Guilherme Lopes.

O primeiro episódio do#FalaGui já se encontra disponível e será publicado uma vez por semana, sempre abordando temas diferentes. Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia através de plataformas digitais.

Guilherme Lopes

Guilherme Lopes é filho de Ronaldo e Fátima Lopes, foi criado em Penedo e se formou em Engenheiro Civil, com MBA em Gerenciamento de Processos.

Ele é apaixonado pela política porque sabe que é o caminho para desenvolver ações de amplo alcance social, iniciando sua carreira em 2012 como assessor na Liderança do PMDB no Senado Federal.

Em 2013, assumiu o cargo de Assessor do Presidente do Senado, atuando com notoriedade na mais alta casa legislativa do Brasil.

No ano de 2021, Guilherme Lopes foi convidado para administrar a Secretaria de Saúde de Penedo, onde executa um trabalho com excelência e de destaque em Alagoas.

