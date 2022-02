Guilherme Lopes ganha a cada dia maior projeção na política alagoana

Apoios tem sido conquistados devido ao seu empenho no comando da Secretaria de Saúde de Penedo

O seu nome está em alta na cidade histórica e região ribeirinha como resultado do excelente trabalho na pasta que oferta serviços fundamentais para a população penedense e das cidades do Baixo São Francisco e do Litoral Sul do estado.

Guilherme Lopes atrai a atenção de líderes políticos, entre eles o vereador de Piaçabuçu, Erisvaldo Menininho. O parlamentar divulgou em suas redes sociais que está ao lado do pré-candidato a deputado estadual.

“Declaro meu apoio político à pré-candidatura de Guilherme Lopes”, disse Menininho, frisando que o gestor da saúde do município vizinho a Penedo é “bom para Alagoas e bom para o Baixo São Francisco”.

Erisvaldo Menininho é pedagogo, com especialização em Educação Física, e foi eleito para seu primeiro mandato, destacando-se na Câmara de Piaçabuçu por ser atuante em seu trabalho como parlamentar. Com isso, Guilherme Lopes vem se consolidando cada ver mais como líder político da região do Baixo São Francisco.

Em busca de levar desenvolvimento para o estado de Alagoas, Guilherme acompanhou o governador Renan Filho, na assinatura, da ordem de serviço para a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que vai reforçar a segurança da região, e outros programas na cidade de Barra de São Miguel dos Campos.

No mesmo evento foi autorizado o início das obras do programa, “Minha Cidade Linda”, que vai pavimentar 92 ruas da barra. “Foi muito bom poder participar desse momento tão importante para o desenvolvimento da cidade. Quando o assunto é o crescimento e melhorias de uma cidade sempre estarei presente”. afirmou Guilherme Lopes.

São Miguel dos Campos também foi contemplado com o programa “Fortalece Alagoas”, do Governo de Alagoas. Os barrenses agora contam com mais três ônibus escolares 0km, uma ambulância e motoniveladora.

A cidade também foi agraciada com o “Minha Cidade Linda” onde serão invertido R$ 18 milhões para pavimentar 92 ruas com paralelepípedos e um total de 19,2 quilômetros de vias lineares que também serão drenados. A vila turística recebeu ainda um conjunto de equipamentos de desporto e lazer ao ar livre (parque infantil e ginásio) para melhorar a saúde da população.

“Me alegra participar desses eventos, só aumenta minha vontade trabalhar pelo nosso estado. Hoje trabalho na pasta da saúde da minha cidade, mas almejo levar qualidade de vida para todos alagoanos” afirmou o secretário de saúde do município de Penedo, que é pré-candidato ao cargo de deputado estadual.

Por Assessoria