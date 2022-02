Inclusão de novas disciplinas na BNCC divide opiniões

A Comissão de Educação do Senado realizou uma audiência pública nesta semana com o objetivo de debater com especialistas a inclusão de novas disciplinas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

De acordo com os especialistas ouvidos, não há necessidade de incluir novas disciplinas na BNCC para abordar temas como educação financeira, cidadania e empreendedorismo nas escolas.

Implementada com o objetivo de nortear as aprendizagens desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, a BNCC define o que deve ser ensinado em instituições públicas e privadas de todo o país.

Durante o debate promovido pela Comissão na última quinta (24), os especialistas ponderaram que a BNCC ainda está em fase de implementação. Nesse sentido, eles afirmaram que é preciso ter cautela ao propor a inclusão de novas disciplinas.

A coordenadora-geral de Gestão Estratégica da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Maria Luciana Nóbrega, afirmou:

“É importante que toda a sociedade conheça que esses temas estão sendo, sim, abordados no âmbito escolar não necessariamente como disciplina obrigatória, mas como conteúdos de abordagem transversal”.

BNCC não pode ser vista como ‘currículo obrigatório’

Já o professor Ocimar Munhoz Alavarse, que atua na Faculdade de Educação da USP, afirmou que a BNCC não pode ser vista como “currículo obrigatório”. Segundo ele, uma lista de conteúdos não basta.

Assim, ele afirma que importa também “a maneira de traduzir esses conteúdos em processos de aprendizagem, nas materializações dessas aprendizagens, comporta ainda, queiramos ou não, outras abordagens”.

“Então, não se trata de ignorar a BNCC, mas não podemos fazer dela o único elemento no processo formativo”, conclui o professor.

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), por sua vez, destacou que os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum. No entanto, essa base deve ser complementada por uma parte diversificada. Assim, seriam inclusas as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest libera lista de convocados na 2ª chamada do Vestibular 2022 da USP; confira mais detalhes.