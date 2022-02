Panco divulga NOVOS empregos em São Paulo; veja cargos

A Panco, empresa especialista no segmento alimentício, divulga novos empregos disponíveis para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação em São Paulo. Acompanhe todas as informações e como se candidatar, abaixo!

Panco anuncia vagas de emprego para o estado de São Paulo

A Panco foi fundada em 1952, no estado de São Paulo. No início, a companhia focava na produção de pães e geleias. Atualmente, possui um amplo portfólio em produtos, com destaque em biscoitos, pães, macarrão, bolos e cookies. Acompanhe as funções disponíveis para ocupação e todas as exigências obrigatórias:

Analista Trade Marketing (Sênior) : experiência na função, conhecimento em ferramentas Nielsen, Pacote Office Intermediário, disponibilidade de horários e disponibilidade para atuar no cargo 100% presencial;

: experiência na função, conhecimento em ferramentas Nielsen, Pacote Office Intermediário, disponibilidade de horários e disponibilidade para atuar no cargo 100% presencial; Coordenador de Merchandising : experiência na função, pacote Office intermediário, disponibilidade de horários, CNH na categoria B e fácil acesso a região de Barrocada, em Guarulhos;

: experiência na função, pacote Office intermediário, disponibilidade de horários, CNH na categoria B e fácil acesso a região de Barrocada, em Guarulhos; Supervisor de Expedição : graduação completa em áreas relacionadas, disponibilidade para atuar na Zona Leste do estado e experiência na função;

: graduação completa em áreas relacionadas, disponibilidade para atuar na Zona Leste do estado e experiência na função; Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza (exclusivamente para PCD) : ensino fundamental completo e experiência na função;

: ensino fundamental completo e experiência na função; Auditor (Júnior) : experiência com auditoria interna, Excel avançado, CNH categoria B, disponibilidade de horário e viagem e conhecimento em banco de dados;

: experiência com auditoria interna, Excel avançado, CNH categoria B, disponibilidade de horário e viagem e conhecimento em banco de dados; Analista de Logística : graduação completa, experiência com roteirização de veículos, domínio do Pacote Office e ter fácil acesso à Zona Leste de São Paulo;

: graduação completa, experiência com roteirização de veículos, domínio do Pacote Office e ter fácil acesso à Zona Leste de São Paulo; Analista de Recursos Humanos (Pleno): graduação completa em psicologia, experiência em Recrutamento e seleção, experiência em testes psicológicos e Pacote Office Intermediário.

Como se candidatar

Quer ocupar uma das oportunidades ofertadas pela empresa Panco? Os profissionais que possuem as qualificações necessárias poderão se candidatar através do site de participação.

