recebi R$ 450 em fevereiro, quanto vou pegar em março

O Governo Federal está prestes a concluir os repasses do Auxílio Brasil deste mês de fevereiro. De acordo com as informações oficiais, cerca de 18 milhões de pessoas estão pegando esse dinheiro neste momento. Destes, cerca de 3,5 milhões entraram para a folha de pagamento apenas este ano. É o que se sabe.

De acordo com as informações oficiais, boa parte dos usuários do Auxílio Brasil receberam um valor de R$ 450 neste mês de fevereiro. Isso aconteceu porque essas pessoas receberam não só o pagamento deste benefício , como também o do vale-gás nacional. Foi portanto uma junção desses dois programas.

Não se sabe ao certo quantas pessoas receberam exatamente esse montante. Isso porque o Governo Federal não deu essa informação. De qualquer forma, sabe-se que foram vários usuários. R$ 400 é o valor mínimo de repasses do Auxílio Brasil, e R$ 50 foi o patamar fixo de liberações do vale-gás nacional. Pelo menos é o que dizem as informações oficiais.

Agora, no entanto, essas pessoas precisam entender que esse patamar não vai se repetir em março. E dá para dizer isso por um motivo simples. Acontece que os pagamento do vale-gás nacional são de caráter bimestral. Isso quer dizer portanto que os repasses acontecem sempre a cada dois meses, e não mensalmente como existe no Auxílio Brasil.

O que precisa ficar claro é que em março as pessoas não irão receber esse valor do vale-gás. Então, na prática, elas receberam R$ 450 em fevereiro, e irão pegar o benefício no patamar de R$ 400 em março. É portanto o patamar dos pagamentos do Auxílio Brasil apenas. É isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo.

Pagamentos bimestrais

O fato de o vale-gás nacional fazer pagamentos bimestrais acabou gerando muitas críticas por parte dos usuários. É que muita gente acredita que esse valor pode não ser suficiente para bancar o botijão por um período de dois meses.

Sobretudo as famílias mais numerosas estão mais preocupadas neste momento. É que se entende que quanto mais gente existe em uma casa, mais botijões serão necessários para cozinhar neste momento. E o dinheiro não dá para tudo isso.

Vale lembrar, no entanto, que a ideia de pagar o benefício em questão de forma bimestral veio do projeto original da Câmara dos Deputados. Além disso, vários estados também estão fazendo os repasses dos seus programas regionais dessa forma também.

Auxílio Brasil sem o vale-gás

Se não vamos ter pagamentos do vale-gás em março, pelo menos os do Auxílio Brasil estão garantidos. De acordo com as informações oficiais, o que se sabe mesmo é que os repasses irão acontecer, como sempre, nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Os valores também não irão mudar. De acordo com as informações oficiais, o que se sabe é que o benefício em questão vai pagar, no mínimo, R$ 400 para cada um dos usuários em questão. E isso independe de vale-gás.

