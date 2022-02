Senado aprova projeto para criação de programa de combate à evasão escolar

O Senado aprovou ontem, dia 22 de fevereiro, um projeto que visa a criação de um programa para combater a evasão e reinserir no ambiente escolar os alunos que abandonaram os estudos. O projeto visa principalmente reinserir estudantes que deixaram a escola no período da pandemia da Covid-19.

Intitulado Programa Emergencial de Aprendizagem dos Estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio e de Acolhimento à Comunidade Escolar das Redes Públicas de Educação Básica (PEAA), o programa obteve aprovação no Senado com unanimidade.

O programa terá cinco anos de duração e visa a inclusão, permanência e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. Além disso, um dos objetivos do PEAA é acolher a comunidade escolar diante dos impactos da pandemia no país.

Três eixos de atuação para combater a evasão

Nesse sentido, segundo o texto aprovado pelos senadores, o PEAA atuará em três eixos. São eles: busca ativa dos alunos que abandonaram a escola; acolhimento à comunidade escolar; e recomposição da aprendizagem perdida durante o fechamento das escolas.

De acordo com o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), relator do projeto, a dificuldade no acesso à tecnologia para o ensino remoto durante a pandemia resultou na evasão escolar de muitos alunos socioeconomicamente vulneráveis :

“No contexto de pandemia, o atraso escolar, a falta de internet ou de acesso a tecnologias, bem como a dificuldade das redes de ensino e dos professores de transmitir o conhecimento de forma não presencial, viraram novos motivos para o abandono escolar, especialmente de estudantes de nível socioeconômico mais baixo”, afirmou Vital do Rêgo.

O projeto que visa a criação do PEAA ainda deve passar por apreciação na Câmara dos Deputados. Ainda não há data para a votação.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp publica resultado final do Vestibular Misto 2022; saiba mais.