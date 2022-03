Nubank disponibiliza o simulador de parcelamento para compras específicas

Nesta quinta-feira (24), o Nubank anunciou uma nova função em seu aplicativo, o simulador de compras específicas. Desse modo, os usuários do banco digital conseguem visualizar as parcelas e possíveis taxas de juros antes mesmo de realizar uma compra, tomando decisões mais conscientes.

Para o Nubank, a novidade tem o intuito de facilitar ainda mais a vida dos clientes e contribuir com um melhor controle da vida financeira. “A funcionalidade possibilita que os clientes aproveitem descontos para pagamentos à vista, além de ser útil caso você tenha efetuado uma compra à vista e se arrependido em seguida. Vale, também, para compras que não oferecem a opção de parcelamento na loja”, disse o banco digital em seu blog.

Saiba como fazer uma simulação de parcelamento no Nubank

Simular um parcelamento de compras no aplicativo do Nubank é bem simples. Para isso, basta acessar o App, descer a tela inicial até a seção “Cartão de Crédito” e selecionar a opção “Parcelar compras”. Por fim, basta clicar em “Simule o parcelamento das suas compras antes mesmo de passar o cartão”.

O usuário deve digitar o valor da transação desejada e quantas parcelas pretende fazer. Desse modo, o Nubank disponibilizará o resultado contendo a quantidade de parcelas disponíveis, juros, IOF e o valor total do parcelamento.

O valor total da compra na fatura do cartão de crédito é atualizado automaticamente quando a operação for confirmada pelo Nubank. Além disso, o banco digital informa que após aprovado o parcelamento de uma compra à vista, não é possível editar ou cancelar a operação.

Entenda o parcelamento de compra única

A possibilidade de parcelar a fatura do cartão de crédito já é uma função disponibilizada pelos bancos e financeiras no país. Apesar disso, com a novidade do Nubank é possível fazer uma simulação e parcelar contas específicas, não sendo necessário parcelar toda a fatura. Essa função é ideal para compras feitas à vista, onde não era possível parcelar naquele momento.

O parcelamento de compras feitas à vista começou a ser implementado pelo banco digital Nubank em abril de 2021. Com esse recurso, os clientes da fintech podem escolher um pagamento feito com o cartão de crédito e parcelar em até 12 vezes. Vale mencionar que cada parcela deve ter um valor mínimo de R$ 20 e os juros podem variar de acordo com o valor parcelado, portanto, é importante conferir todas as regras do parcelamento antes de concluir a operação.

De acordo com o Nubank, o parcelamento de compra única começou a ser utilizado inicialmente por clientes do banco digital no México e aos tempos tem sido implementada para clientes no Brasil. A nova ferramenta do banco digital é inédita no mercado brasileiro.

O simulador de contas específicas deve auxiliar ainda mais os clientes do Nubank, já que dessa forma é possível analisar as taxas de juros e outras tarifas cobradas no parcelamento, evitando problemas financeiros futuros. Desta forma, é importante sempre ler o contrato antes de efetuar qualquer operação e analisar se aquelas condições de pagamento são ideais.