Oposição atrasa anistia de débito dos consumidores com o SAAE Penedo

As contas de água do SAAE Penedo que não foram pagas até janeiro deste ano não precisam mais ser quitadas pelo consumidor. É o que diz o projeto de lei do Prefeito Ronaldo Lopes enviado para a Câmara de Vereadores e que já estaria valendo a partir desta sexta-feira, 25, se não fosse a má vontade da oposição.

O projeto que já é do conhecimento de toda a população penedense teve pedido de vista apresentado pelo vereador Valdinho Monteiro na sessão realizada ontem. A atitude do líder da oposição retirou a matéria do plenário e impediu a aprovação da medida que beneficia toda a população de Penedo, clientes residenciais e comerciais, principalmente as pessoas de baixa renda que estão com fatura em aberto até janeiro deste ano.

O atraso pode significar corte de água, transtorno que seria evitado se a matéria não tivesse sido alvo da manobra da oposição. O benefício gerado pelo Prefeito de Penedo preserva até os recursos do município, já que o débito acumulado pelo SAAE por falta de arrecadação é de aproximadamente oito milhões de reais, dívida que será paga por sub-rogação do valor ao Estado por meio da concessão do serviços do SAAE.