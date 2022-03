Processo seletivo Prefeitura de Ibirubá – RS encerra inscrições de nesta segunda-feira (28)

Edital oferece vagas para estudantes de ensino superior incompleto na administração municipal

A Prefeitura Municipal de Ibirubá/RS encerra inscrições nesta segunda-feira (28). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva para estudantes de ensino superior incompleto na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Comunicação Social / Jornalismo / Relações Públicas; Design; Administração; Análise Ambiental; Ciências Econômicas; Direito; Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Ensino Médio; Arquitetura e Urbanismo; Artes; Gestão Ambiental; História; Letras / Normal Superior; Medicina Veterinária; Normal/Magistério; Biomedicina; Ciências Biológicas; Física; Fonoaudiologia; Geografia; Nutrição; Análise Desenv. Sistemas; Superior em Educação Física; Superior em Enfermagem / Sistema de informação / C. da Computação / Técnico em Enfermagem; Técnico em Administração / Secretariado; Técnico em Agroindústria; Técnico em Eletrotécnica/Eletromecânica/Mecânica; Técnico em Farmácia; Técnico em Informática; Técnico em Segurança do Trabalho; Superior em Processos Gerenciais; Superior em Secretariado Executivo; Odontologia; Pedagogia; Pós-Graduação em Educação; Psicologia; Técnico em Contabilidade; Superior em Matemática; Técnico em Agropecuária; Química; Serviço Social; e Superior em Farmácia.

A bolsa-auxílio varia entre R$ 4,89 e R$ 6,52, mais R$ 20,00 de auxílio transporte, por carga horária de 6 horas diárias.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 28 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico ofiial do CIEE.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova online (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão realizada no dia 1º de abril de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 12/2022