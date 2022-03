Rosto novo na ALE: Carla Dantas pode ser candidata a deputada estadual pelo MDB

Na eleição de 2020, as mulheres registraram um número recorde de candidaturas na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais, o total de mulheres eleitas, reeleitas ou que ainda concorreram no segundo turno também cresceu. De acordo com a Agência Senado, os resultados finais foram consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrando que 12,2% das prefeituras foram assumidas por mulheres. Na eleição de 2016 esse número foi de 11,57%.

Já em 2022 o número de mulheres candidatas pode ser ainda maior com a crescente procura de mulheres por filiações em partidos políticos. Durante evento realizado em Penedo nesta terça-feira, 22 de março, reunindo as prefeituras do município sede e mais Igreja Nova, Piaçabuçu e Porto Real do Colégio, o cerimonial do Governo de Alagoas fez referência a Chefe de Gabinete da prefeitura de Igreja Nova, Carla Dantas, como pré-candidata a deputada estadual.

Carla é filha da prefeita Vera Dantas que por sua vez é tia de Paulo Dantas, deputado estadual que deixa a cadeira na Casa de Tavares Bastos para assumir o governo com o afastamento do governador. O convite foi feito por Renan Filho e pelo deputado Paulo Dantas e agora só resta aguardar a resposta de Carla sobre aceitar ou não está colocando seu nome à disposição do eleitorado alagoano na maratona eleitoral que está prestes a começar.