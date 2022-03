Sertran anuncia novas vagas em Sertãozinho

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Sertran, empresa especializada no transporte de passageiros, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em Sertãozinho, cidade localizada no interior do Estado de São Paulo, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, com distância de 21 km da metrópole. São 30 postos disponíveis para motoristas e monitores de veículos escolares.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 30 de abril.

Para concorrer às vagas de de Motorista, os candidatos devem ter CNH categoria D e, ainda, possuir curso atualizado de transporte coletivo de passageiro e curso de transporte escolar. É importante também ter paciência e habilidade para lidar com crianças, uma vez que os profissionais selecionados serão responsáveis pelo transporte de alunos, além de verificar itinerários de viagens, vistoriar o veículo e controlar o embarque e desembarque de passageiros a fim de garantir a sua segurança.

Já para a posição de Monitor da Sertran, basta ter ensino médio completo e gostar de lidar com crianças. Basicamente, o profissional deverá garantir a segurança do transporte escolar e dos passageiros, controlando o embarque e desembarque.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão comparecer na unidade da Sertran em Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo, localizada na Rodovia Abrão Assed, nº 53, no Recreio Anhanguera. O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Além disso, quem preferir pode enviar enviar o currículo para o e-mail fabiola.alves@sertran.com.br.