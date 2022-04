Confira o resultado 2475 da Mega-Sena

No ano de 2022 aconteceu a super Mega-Sena. Portanto, teve mais sorteios na mesma semana. Sendo assim, o concurso 2475 da Mega-Sena faz parte desta época da Fortuna, atípica de apostas com o seu sorteio realizado na terça-feira dia 26/04/2022.

A aposta da Mega-Sena é muito simples; veja abaixo

Sem nenhuma dúvida, apostar na Mega-Sena é fácil e isso a torna uma queridinha das loterias. Portanto, com uma cartela com 60 números disponíveis, é necessário assinalar no mínimo 6 e no máximo 15 deles.

Para as apostas com um mínimo solicitado, o valor é de 4,50 reais. Porém, quanto mais números você marcar em uma cartela, maior torna o valor do seu jogo.

Um exemplo disso, é uma cartela com 9 números preenchidos. Para a estatística, a possibilidade de acertos é de um entre 595998. Enquanto que o valor sobe para R$ 378,00.

Existe um outro meio de jogar, que é, escolhendo a surpresinha, uma proposta da Loterias Caixa que possibilita o sistema de marcar por você a sua cartela. A seleção de números ocorre de forma aleatória.

Dessa forma, a sorte estará encarregada de decidir o seu destino. Logo, se o seu estilo é ser um apostador supersticioso, esse modelo de jogo é para você.

Enquanto, se confia nos números que escolheu, a teimosinha pode ser a ideal. Nesta modalidade, você pode concorrer com a mesma cartela por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

E por quais meios as apostas podem ser feitas?

As apostas podem ser feitas através de 2 canais, que são o presencial de ir na casa lotérica, ou canal virtual.

Na casa lotérica é possível realizar a sua aposta marcando a cartela da Mega-Sena e efetuando o pagamento no caixa. Aliás, é de extrema importância que você guarde o comprovante de pagamento do seu jogo, pois em caso de ganhar, ele será fundamental para a retirada do prêmio.

No canal virtual é possível realizar de 2 maneiras as apostas, pode ser através de um navegador, clicando no site na Loterias Caixa ou baixando o aplicativo em um celular.

Seja no site ou no aplicativo, basta fazer a confirmação de idade, selecionar a aposta e nela preencher vários jogos até cumprir o valor de 30 reais, que é o mínimo solicitado para a jogada. Agora, caso queira investir em mais, o valor máximo é de 945 reais por dia.

Quais são os dias de sorteio?

Geralmente, os sorteios acontecem às quartas-feiras e sábados. No entanto, em algumas semanas especiais, as possibilidades aumentam para 3 chances. Sendo assim, eles são feitos às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

O horário é o mesmo, sempre a partir das 20 h. Assim como a transmissão que pode acompanhar através do YouTube ou sintonizar na emissora Rede TV.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior 2474

Sábado, dia 23/04/2022, foi realizado o sorteio do concurso 2474 da Mega-Sena e o prêmio aproximado era de 8,5 milhões de reais. Portanto, veja quais foram os números sorteados:

22, 30, 38, 39, 49, 56.

Não houve apostas com 6 acertos. Mas, 27 ganhadores fizeram a quina e levaram R$92.717,92. Enquanto, que com a quadra 2.372 pessoas levaram R$1.507,69.

Confira o resultado do concurso 2475 da Mega-Sena

Agora, se você realizou a aposta para um prêmio enorme, de aproximadamente 36 milhões de reais, confira o resultado da Mega-Sena concurso 2475.

Ela teve os seguintes números sorteados.

60, 45, 01, 44, 58, 40

Conferiu? É um novo milionário do Brasil?

Veja como retirar a aposta em caso dos seus números terem sido sorteados no concurso 2475 da Mega-Sena

A Mega-Sena é um jogo que realiza premiações a partir de 4 acertos. Fazer uma conferência do sorteio e tendo direito a retirada do prêmio, veja como é possível realizar.

Os prêmios que forem com o valor bruto de até 1900 reais, que podem ser retirados em uma casa lotérica. Aliás, no mesmo local, será possível também fazer uma transferência para a conta de destino.

Mas, para prêmios milionários como, por exemplo, o do concurso 2475 da Mega-Sena, só existe a possibilidade de retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Em ambos os resgates, é extremamente necessário que o apostador leve consigo o comprovante de pagamento do jogo, o documento de identificação com foto e o CPF. Aliás, saiba que prêmios acima de 10 mil reais levam até 2 dias úteis para transferência.

Se nesse primeiro dia de sorteio desta semana diferente na Mega-Sena você não conseguiu obter o prêmio que gostaria, existe a possibilidade de ser sorteado ainda na quinta-feira eu no sábado. Dessa forma, realize as suas apostas até às 19 h do dia que deseja concorrer ao valor do dia.

Além disso, as Loterias Caixa fazem premiações diárias com outros jogos, sendo assim, é possível diversificar as suas apostas para aumentar suas chances.